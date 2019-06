Wucherndes Seegras gemäht

Sandra Euent

Brieselang (MOZ) Im Brieselanger Nymphensee wuchert das Seegras. In richtigen Teppichen hat es die Wasseroberfläche des beliebten Badesees erreicht. Um Schwimmer und Badende nicht zu gefährden, hat Pächter Frank Goslowsky sich entschieden, das Seegras zurück zu schneiden. Die Arbeiten dazu, für die ein Spezialboot benötigt wird, fanden Anfang Juni statt.

Auf einer Wassertiefe von rund zwei Metern wurden die Pflanzen drei Tage lang beschnitten - natürlich nur außerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Am vergangenen Wochenende waren die Arbeiten abgeschlossen.Das Mittels eines Hängers in den See gelassene Boot verrichtete gute Arbeit. Experte Lukas Fischer vom Unternehmen Berky hatte Frank Goslowsky eine Einweisung in die Technik des Bootes gegeben und zog mit ihm Bahnen auf dem See. Denn gemäht wurde auf Sicht und nur in Schneisen. "Wir werden Schneisen reinschneiden und nicht das komplette Seegras entfernen. Wir wollen schließlich nicht in den biologischen Haushalt des Sees eingreifen", betonte Goslowsky. Der See dankt es mit klarem Wasser

Ein Balkenmähgerät wird mit Hilfe einer hydraulischen Fronthebeeinrichtung in Wasser gefördert, dann macht es schnipp, schnapp und das Seegras, im Volksmund auch Schlingpflanze genannt, ist abgeschnitten. Der Arm des Mähwerks befördert büschelweise die Wasserpflanzen nach oben. Sie werden nach dem Schneiden per Sammelharken aufgelesen und fachgerecht entsorgt. Die glibberigen Triebe sollen schließlich die Badegäste nicht stören oder sich gar um die Beine wickeln. Nahe des Sandstrandes soll ein Teilbereich des Seegrases zur Begrenzung für die kleineren Schwimmer bestehen bleiben.