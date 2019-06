Langen ist neuer Meister

Matthias Haack

Langen (moz) Solch einen dramatischen Zieleinlauf wie in dieser Saison hatte es im Fußballkreis Prignitz/Ruppin noch nie gegeben. Erst am letzten Spieltag fiel das Gros der Entscheidungen. Der Langener SV 02 krönte seine bärenstarke Leistung in der Rückrunde der Kreisoberliga, um den bis dato führenden FC Blau-Weiß Wusterhausen vom ersten Platz zu verdrängen. Dabei griffen bis zur 87. Minute beim Spielstand von 1:1 sowohl Wusterhausen als auch im Fernduell der MSV Neuruppin II nach dem Pott. Denn die Neuruppiner führten gegen Stahl Wittstock mit 10:3. Nur noch zwei Treffer fehlten in der Jagd, um dank des Torverhältnisses an Wusterhausen vorbeizuziehen. Doch Langen glückte beinahe Unmögliches: Nico Wagner erzielte kurz vorm dem Abpfiff den 2:1-Führungstreffer. Das wichtigste in seiner Karriere. Langen hatte die Partie nicht nur gedreht, sondern eine halbe Stunde in Unterzahl spielen müssen.

Nach BSV Schwarz-Weiß Zaatzke (2015), Grün-Weiß Lindow (2016), Rot-Weiß Kyritz (2017) und Eintracht Alt Ruppin (2018) ist der Langener SV der fünfte Meister im flächenmäßig größten Fußballkreis Deutschlands. Der Verein nimmt sein Aufstiegsrecht zur Landesklasse wahr, wie Trainer Silvano Fiore bestätigte. Der Meister kann seine Saison noch krönen, wenn am 28. Juni im Pokalfinale Kreisligist SV 90 Fehrbellin bezwungen wird.

Die Kreisoberliga verlassen werden Blau-Weiß Walsleben sowie Garz/Hoppenrade, die beide am Sonntag auch ihre letzten Saisonspiele verloren. Neu hinzu kommen Groß Buchholz aus der Staffel B der Kreisliga sowie Rot-Weiß Kyritz aus der Staffel A. Aus den Kreisligen steigen TuS Wildberg und Meyenburg II ab. Neulinge zu den Kreisligen sind FC Dossow, Schwarz-Rot Neustadt II, Rot-Weiß Gülitz II und Veritas Wittenberge II – sofern diese Vereine das wollen. Ihre Frist läuft am 1. Juli aus.