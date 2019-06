Bestzeiten zum Saisonhöhepunkt

Carolin Methke

Schwedt Sieben Schwimmer der SSV PCK Schwedt hatten sich mit tollen Leistungen für eine Teilnahme an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in der Hauptstadt qualifiziert. Dabei erzielten sie zahlreiche Bestzeiten und gute Platzierungen.

Leonie Karge und Julian Jahnke waren die erfahrensten Oderstädter. Beide können schon auf sehr gute Ergebnisse bei nationalen Jahrgangstitelkämpfen in den vergangenen Jahren verweisen. Leider lief bei beiden das aktuelle Trainingsjahr nicht optimal. Trotzdem erreichten sie in den Tagen in Berlin sehr gute Leistungen und konnten sich unter den besten Schwimmern Deutschlands in ihren Altersklassen behaupten. Julian erreichte über 200 m Schmetterling das Finale und kam auf Rang 8. Zudem wurde er Zehnter über 100 m Brust und Elfter über 100 m Schmetterling. Leonie belegte die Ränge 13 und 11 auf ihren Hauptstrecken (100/200 m Schmetterling).

Oliver Kalk steigerte sich über seine Lieblingsstrecke, die 50 m Schmetterling, deutlich und erreichte einen sehr guten zwölften Rang. Lilien Bowitz qualifizierte sich wie Hanna Engelmann erstmalig für derartige Meisterschaften. Lilien platzierte sich mit Bestzeit über 50 m Rücken im Mittelfeld ihres Jahrgangs.

Hanna startete über 50, 100 und 200 m Brust. Der jüngsten Oderstadt-Starterin war die Aufregung deutlich anzumerken. Sie konnte ihre tolle Leistungsentwicklung im gesamten Jahr aber dennoch beim Wettkampfhöhepunkt bestätigen. Zu gratulieren galt es für die Plätze 15, 13 und 19 in jeweils sehr starken Teilnehmerfeldern.

Wechsel zur Sportschule

Marleen Brandt und Kenneth Bock kannten die super Atmosphäre beim Championat in der Hauptstadt schon aus dem vergangenen Jahr. Marleen konnte ihre Leistung über 50 m Freistil auf den Punkt nochmals steigern und sich im Mittelfeld der fast 70 Teilnehmer dieser Strecke platzieren. Kenneth zeigte über 100 m Brust ein beherztes Rennen. Mit toller neuer Bestzeit belegte er Platz 13. Vier Tage später ging er dann über 200 m Brust an den Start und zeigte eine kleine Leistungsexplosion. Mit einer Steigerung von fast vier Sekunden erreichte er das erste Finale seiner Schwimmerlaufbahn.

Aufgeregt, aber hochmotiviert ging er am letzten Nachmittag dieser Titelkämpfe nochmals an den Start. Viele Zuschauer feuerten von den Rängen der Schwimmhalle im Europasportpark die jungen Nachwuchsathleten an. Auch Kenneth konnte sich nochmal steigern und freute sich über einen starken achten Platz im Finale – ein toller Abschluss der Tage von Berlin. Kenneth Bock wechselt gemeinsam mit Joan Jahnke zum nächsten Schuljahr an die Sportschule in Potsdam. Die Schwedter Schwimmer wünschen beiden viel Erfolg.