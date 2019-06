60 Jahre Papier aus Schwedt

Das Unternehmenauf einen Blick

Über 1,75 Milliarden Euro Investitionen seit 1990, über eine Milliarde davon in SchwedtÜber 1700 Mitarbeiter, davon rund 1000 in Schwedt, plus 70 Azubis und Studierende (95 Prozent werden übernommen). 16 Standorte in Europa850 Millionen Euro Geschäftsvolumen1,5 Millionen Tonnen recyceltes Altpapier530 000 Tonnen Magazinpapier, 125 000 Tonnen Karton, 400 Millionen m2 flexible Verpackungen (pro Jahr)1,9 Millionen Tonnen transportiert die Leipa Logistik in jedem Jahr⇥dir