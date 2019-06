Tanzen, Toben, Turteln

Rasant: Lauren (7) und Marvin (11) aus Eberswalde lieferten sich ein Wettrennen in den Seifenkisten. © Foto: Matthias Wagner

Eberswalde tanzt: Auf dem Marktplatz der Stadt wurde auch in diesem Jahr zum Abschluss des 12. Stadtfestes leidenschaftlich und ausdauernd bis in die Nacht geschwofft. © Foto: Ulrich Wessollek

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) Einmal im Jahr steht Eberswalde Kopf. Das FinE-Fest hat sich als Stadtfest der besonderen Art seit 2008 zum Publikumsmagneten für Einheimische und Gäste gemausert. Auch dieses Jahr zog es Tausende in die Stadt.

Gegen halb elf gab Bürgermeister Friedhelm Boginski den Startschuss für einen langen Festtag, der bis in die Nacht dauern sollte. "Wir feiern immer gern", so das Stadtoberhaupt. Unter dem Motto "Schalala – das Mitsingding" wurde zunächst gemeinsam auf dem Marktplatz gesungen. Im Laufe des Tages verwandelten sich Straßen und Plätze im Zentrum in ein buntes Meer von künstlerischen, akrobatischen, kulinarischen und musikalischen Attraktionen. Auf dem Fest zeigten zahlreiche einheimische Kulturakteure, wie die Tanzgruppe des SV Stahl Finow und die Tanzsportabteilung des SV Motor, die Musikschule Barnim, das studentische Jagdhornbläsercorps ihr Können.

Kinderfest der Sparkasse

In der Nacht zum Sonnabend hatten Sturmböen noch drei Stände vollkommen zerstört. "Wir mussten ein bisschen improvisieren, denn es war ja alles vermietet", so Britta Stöwe von der Stadtverwaltung.

In der Zukunftsarena konnte man sich mit Energiethemen auseinandersetzen: Vorgestellt wurden unter anderem Photovoltaik-Balkonmodule und E-Bike-

Förderprogramme. Die Sparkasse Barnim hatte wie immer ihre Zelte auf dem Parkplatz aufgebaut und lockte unter dem Motto "Ein Tag auf dem Bauernhof" mit Mitmachaktionen und allerlei Überraschungen den Nachwuchs der Stadt. Große Resonanz fand das Seifenkistenrennen. Die Geschwister Lauren und Marvin hatten reichlich Spaß dabei. "Wir sind seit Jahren Stammgäste beim FinE und es gefällt uns wunderbar", verriet Mutter Kristin Reiter aus Eberswalde.

Meinungsumfrage von Forsa

Das Forsa-Institut befragte im Auftrag der Stadt Eberswalde die Besucher der Veranstaltung. Gefragt wurde unter anderem danach, wie die einzelnen Angebote angenommen wurden, ob künftig besser an zwei Tagen gefeiert werden solle und wie die Catering- und Sanitärsituation bewertet wird. Auch konkrete Wünsche zur Zukunft des Festes wurden notiert. "Wir sind auf die Auswertung gespannt", so Jan König, Dezernent der Stadt Eberswalde.

Die Lange Tanznacht wurde schließlich ab 20 Uhr mit einer Wiener Walzer Vorstellung des Tanzsalon Zippel eingeläutet, an begeisterten Mittänzern mangelte es nicht. Zu guter Letzt erklangen aktuelle Hits, Disco Fox und Oldies für die Nachtschwärmer für die Tänzer der Nacht.