Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Mario Eska wird neuer ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Neuhardenberg. Der Selbstständige (55) aus Quappendorf erhielt bei der Stichwahl 59,4 Prozent der Stimmen (Wahlberechtigte: 2099; Wahlbeteiligung: 44,7 Prozent). Sein Kontrahent, der Altfriedländer Bundespolizist Dieter Arndt (55) bekam 40,6 Prozent der Stimmen. Laut Wahlleiter Thomas Manig war es ein vorfallsfreier Wahlsonntag, um 18.55 Uhr stand das vorläufige Ergebnis fest, wurde veröffentlicht auf der Amtshomepage. Heute, 17 Uhr, tagt bereits der Wahlausschuss im Amt

Sieger Mario Eska freute sich. "Ich strebe eine gute Zusammenarbeit mit allen im Gemeinderat an", sagte er am Telefon. Er feierte daheim mit der Fraktion der Linken. "Ich akzeptiere den Wahlausgang, es war eine demokratische Entscheidung", sagte Dieter Arndt. "Jetzt haben wir ab Dienstag in der Gemeindevertretung richtig zu arbeiten."