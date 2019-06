Martin Stralau

Strausberg (MOZ) In Strausberg-Vorstadt, im Wäldchen in der Straße Am Kieferngrund, direkt hinter der Lise-Meitner-Oberschule, hat am Abend ein Komposthaufen gebrannt.

Sechs Fahrzeuge der Strausberger Feuerwehr waren vor Ort. Der Rauch war weithin zu sehen. Die Brandursache ist noch unklar.