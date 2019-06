Neptun fragt am Bernsteinsee die Meerestiere ab

Katja Schrader

Velten Sogar Neptun macht mit dem Boot an der Festwiese halt. Im Schlepptau hat er, wie es sich gehört, zwei schöne Nixen. Er testet die Besucher am Bernsteinsee auf Seetauglichkeit. Meerestiere werden geraten, eine Strandpolonaise gemacht. Auf schlimmere Rituale verzichtet er.

Sonne, Spiel, Strand satt gibt es am Sonnabend beim dritten Familienfest am Bernsteinsee. Etwa 400 Besucher kommen zu der von Stadt, Stadtwerken und der regionalen Entwicklungsgesellschaft (REG) organisierten Veranstaltung, um den heißen Sommertag am Strand zu genießen. Wannis Tanzstudio ist dabei, die Kinder vom Tanzstudio Lila erfreuen mit ihren einstudierten Choreografien nicht nur die eigenen Familien. Kinderevents-Berlin hat wieder einen Piraten-Parcours eingerichtet. Mit verschiedenen Aufgaben dringen die Kinder zum Piratenschatz vor.

Der DLRG zeigt sein Rettungsboot und hat Rettungshunde dabei. An acht Wochenenden unterstütze der DLRG die Arbeit am Bernsteinsee, erklärt Florian Kuhs vom DLRG. Dafür erhalten sie vom REG eine Spende über 250 Euro für ihre ehrenamtliche Arbeit. Das Geld wird gebraucht: Anfang des Jahres wurde der Bootsmotor gestohlen. Das Interesse für den DLRG sei bei den Besuchern allerdings an diesem Tag nicht sehr groß. Nur Marian Stegemann bleibt immer in der Nähe. "Die Hunde sind das Beste hier – und der Taucheranzug", schwärmt der Junge. "Hier kommt die Schi-Scha-Schatzsuche", ist da aus den Lautsprechern zu hören. Das Theaterstück von der Kindereventagentur "Das Wunschpaket" leidet ein wenig unter dem starken Wind, der sich in die Mikrofone mischt und den Lautsprecher einmal sogar umwirft. Doch die Kinder amüsieren sich und lassen sich zum Mitmachen animieren. Auch die Wasserskianlage beteiligt sich anlässlich ihres 25ten Geburtstages. Stadtsprecherin Ivonne Pelz ist zufrieden. "Es soll ein gemütliches Fest sein", sagt sie. Mit Absicht findet es am Wochenende vor den Ferien statt, um den Besuchern den See für die schulfreien Wochen "schmackhaft" zu machen.