Spiel, Spaß und Saurier beim Stadtfest

Sophie Schade

Oranienburg Bis zum späten Nachmittag stand das Stadtfest traditionsgemäß ganz im Zeichen des Drachenbootrennens. Nach dem Schul-Cup am Freitag starteten am Sonnabend die Mixed-Rennen. 30 Teams kämpften um den Sieg und gaben sowohl im Boot mit dem Paddel in der Hand als auch zu Land beim Anfeuern alles. Ihre Fanclubs haben es sich in diesem Jahr in dem grünen Gras, das den Havelabschnitt zwischen Schlossbrücke und Schlosshafen säumt, gemütlich gemacht.

Grund für die Verlegung der Rennstrecke, die früher am Bollwerk entlangführte, sowie erhebliche Einschränkungen im Training der Teams waren die beiden Bombenverdachtspunkte in Lehnitz nahe der Havel. Das entmutigte die Paddler keineswegs. Das Team JC "Samura" etwa zeigte großen Ehrgeiz, um nicht nur im Einzelsport Judo, sondern auch als Mannschaft im Boot zu überzeugen. "Bei allem Spaß – wir wollen schon gern gewinnen", so die stellvertretende Vorsitzende Kathrin Baumgartl. Die Gewinner des Mixed-Rennens waren schließlich alte Bekannte: "Das Boooooooooooooooooot" war wieder einmal das schnellste Team.

Auf dem Schlossplatz und auf dem Rummel verspeisen Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor allem Eis und Zuckerwatte. So auch die neunjährige Amelie und ihre Oma Ursula. Die beiden müssen sich ein wenig beeilen, ihr Softeis aufzuessen, bevor es schmilzt. Sie freuen sich jedes Jahrs aufs Neue auf das Stadtfest. "Mal schauen, wie lange wir heute durchhalten." Drittklässlerin Amelie freut sich außerdem schon auf die Sommerferien, die am Donnerstag in Brandenburg beginnen. Dann wird sie mit ihren Eltern ins Allgäu zum Wandern fahren.

Röhrende Stimmen

Zu Beginn des Abendprogramms auf der Bühne haben sich zahlreiche Familien versammelt. Immerhin gibt es hier ausgesprochen Ungewöhnliches zu sehen, denn eine Herde Dinosaurier steht auf der Bühne. Genauer: "Heavy Saurus", eine fünfköpfige Band in Dinosaurierkostümen, die vor allem eigens komponierte und geschriebene Musik für Kinder spielen. Und welche Musik würden Dinosaurier machen, wenn sie noch leben würden? Klar, Rock! Das ist nur logisch bei den tiefen, röhrenden Stimmen, die jeder mit diesen vorzeitlichen Tieren in Verbindung bringt.

Die Kinder im Publikum haben sichtlich Spaß und toben sich zu den eingängigen, energievollen Liedern aus. E-Gitarren- und Schlagzeugklänge, kombiniert mit kindgerechten Texten, kommen bei der jungen Zielgruppe also bestens an. Doch auch die Eltern kommen auf ihre Kosten. Spätestes, als die Rock-Dinos nach ihren eigenen Liedern den Klassiker "Smoke on the Water" von Deep Purple spielen, stehen auch die letzten Eltern, die sich bis dahin vornehm zurückgehalten haben, nicht mehr still. Anschließend legt DJ "GreyGoose" auf, bevor eine Falco-Double-Show die Zuhörer dazu einlädt, in Erinnerungen an die Musik der 1980er- und 1990er-Jahre zu schwelgen.

Ein Höhenfeuerwerk am abendlichen Himmel bildete traditionell den Abschluss der Feierlichkeiten am Sonnabend.