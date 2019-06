Granseer Sportfest für die ganze Familie

Wolfgang Gumprich

Gransee Gegen halb zwölf kommt am Sonnabend der Lauftreff Stechlin im Sportlerheim wieder an. Platt. Erschöpft. Durchgeschwitzt. Durstig. Die sieben Läufer haben sieben Kilometer durch den Stadtwald hinter sich, und das bei schwül-heißen Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Im Sportlerheim an der Oranienburger Straße könne sie wieder durchatmen und verschnaufen – das zweite Familiensportfest ist in Gransee angelaufen, der SV Eintracht hat gerufen und rund 300 Teilnehmer, fast so viele wie im vergangenen Jahr, sind gekommen. "Uns kommt es darauf an, dass die Besucher Spaß an der Bewegung haben," sagt Vorsitzende Anke Rudolph, der die sieben Kilometer Stadtlauf noch in den Beinen sitzen.

Der SV Eintracht hat wie im vergangenen Jahr wieder ein attraktives Programm für die Familien zusammengestellt. Neben dem Fußballturnier der E- und D-Junioren bot der TTC Gransee Schnuppertennis an, weiter gab es Tischtennis, Torwand- und Bogenschießen sowie Badminton mit Gransees frisch wiedergewähltem Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD). Auszubildende der Sportschule Lindow hielten mit Vorschulkindern Geschicklichkeits-Wettkämpfe ab, so mussten die Jungen und Mädchen mit einem Schwamm Wasser von einem Eimer durch einen Slalom-Parcours zu einem nächsten Eimer tragen.

An anderer Stelle ging es beim Familienzehnkampf vor allem um Geschicklichkeit. Zu den zehn Wettkampfarten gehörte Dosenwerfen nach Punkten, Sackhüpfen, Wasserbomben-Weitwurf, Eierlaufen mit einem Tischtennisball, was sich bei dem Wind auf dem Platz als doch recht schwierig erwies. Abgeschlossen wurde das Familiensportfest mit den Kinderläufen, die der Lauftreff organisiert hatte.

Das nächste Großereignis steht bereits an, daran erinnerte die erste Vorsitzende: "Im kommenden Jahr feiern wir das hundertste Bestehen!" gab sie einen Ausblick auf 2020.