Sedlak-Elf unterliegt 1:3 in Neuruppin

Udo Plate

Petershagen (MOZ) Mit einer 1:3-Niederlage im Gepäck kehrte Fußball-Brandenburgligist Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf vom Gastspiel beim MSV Neuruppin heim. Dabei erwischten die Mannen von Trainer Roman Sedlak einen Traumstart und gingen bereits mit dem ersten Angriff in Führung, als Maurice Ulm für den Aufsteiger bereits nach zwei Minuten traf. Die Fontanestädter erholten sich umgehend vom Schock und bereits wenige Minuten später glich Torjäger Manuel Lemke zum 1:1 (9.) aus. Nach dem Seitenwechsel war es abermals Lemke, der Neuruppin mit seinem zweiten Tor nach einer Stunde erstmals in Führung brachte. Die endgültige Entscheidung fiel gegen in der Schlussphase bedingungslos auf Angriff setzende Gäste in der Nachspielzeit. Der eingewechselte Lukas Japs erzielte den 3:1-Endstand (91.)