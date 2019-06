Einheit verspielt 2:0-Führung in Oranienburg

Ralf Leiskau

Bernau Brandenburgligist Einheit Bernau kam beim Kreisnachbarn Oranienburger FC zu einem 2:2-Unentschieden. Dabei hatte es im ersten Durchgang lange Zeit den Anschein, als würde sich der Gastgeber von seinem Anhang mit einem Erfolgserlebnis verabschieden. Denn nach einigen guten Gelegenheiten von Kevin Czasch und Pascal Eichhorst schien nach einer halben Stunde die Führung für den OFC überfällig. Von den lange Zeit die Tabelle anführenden Gästen war außer dem Kopfball von Antrew Lubega (8.) in Sachen Torgefahr nicht viel zu sehen.

Das sollte sich jedoch kurz nach dem Seitenwechsel schlagartig ändern, allerdings leistete der Gastgeber dabei ordentlich Schützenhilfe. Erst säbelte OFC-Kapitän Jerome Malanowski über den Ball, so hatte Einheit-Kapitän Tom Schneider freie Bahn, legte quer auf den einschussbereiten Antrew Lubega (55.), der keine Mühe hatte zu vollenden. Und es sollte noch schlimmer kommen für die Einheimischen als man sich kurze Zeit zu inkonsequent im Abwehrbereich zeigte und Sebastian Wlayko (58.) die Eingabe von Tom Schneider mit einer herrlichen Direktabnahme versenkte.

Typisch für die Rückrunde

"Wir hatten alles im Griff, bekommen dann ein blödes Gegentor und geraten dann völlig unnötig in Schwierigkeiten. Aber das war typisch für die gesamte Rückrunde", meinte nach dem Abpfiff Einheit-Coach Nico Thomaschewski. Und diesen Anschlusstreffer hatte Tim Meyer (59.) mit einem schönen Hechtflugkopfball genau in den Winkel erzielt. Die Barnimer hatten die Entscheidung durch Luthando Saul (62.), Antrew Lubega (66.) und Sebastian Wladyko (78. Lattenschuss) auf dem Fuß. Doch die unermüdlichen Bemühungen der Platzherren, sollten am Ende noch belohnt werden. Nach einem Eckball von Sanel Begzadic war es schließlich Sebastian Knaack (87.) der das Leder per Kopf in die Maschen wuchtete. Fast wäre in der Nachspielzeit sogar noch der Siegtreffer gelungen, doch der schon enteilte Tyren Kherraz (90.+2) zeigte sich da zu umständlich.

Bernau: Seifaarth – Saul, Söllner, Graf, Nkok – Schneider, Lange - Gerhard, Wladyko (84. Madjouka), Walter (73. Bartz) – Lubega