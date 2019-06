Stimmungsvolles Poty-Festival

Lydia Reimann

Schwedt Sie tanzten ausgelassen auf der Wiese zu Live-Musik, hatten Spaß – zum sechsten Poty-Festival in Schwedt am Samstag kamen 134 vorwiegend jugendliche Besucher. Bereits bei der Organisation, dem Aufbau sowie der Dekoration des Geländes hatten Jugendliche mitgewirkt.

Einige Schüler hatten neben dem Merch-Angebot der Bands einen Jugendbeteiligungs-Stand aufgebaut. "Deine Stadt – Deine Idee" war auf dem Aufsteller zu lesen. Dort konnte jeder Besucher auf einer Postkarte Wünsche für seine Stadt äußern. Diese werden von der Stadtverwaltung ausgewertet. Bis kurz vor Mitternacht rockten Radio Havanna, C for Caroline, Arsen und die Fogdrinker die Bühne. Dean Elliot – Leadsänger der Band "C for Caroline" aus Hannover, freute sich über das Publikum: "Wir geben immer 110 Prozent, egal ob einhundert oder eintausend Zuschauer kommen, aber wenn die Leute so mitmachen wie hier, dann freut uns das sehr."

Zum ersten Mal fand das Festival auf dem Gelände der Begegnungsstätte Heinrichslust statt. Die After Show Party ist für den 5. Oktober im Vereinshaus Kosmonaut geplant.