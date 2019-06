Hochschule der Stadt öffnet ihre Türen

MOZ

Eberswalde Die HNE öffnete am Sonnabend ihre Türen für Studieninteressierte. Vorgestellt wurden die Studiengänge, so etwa Forstwirtschaft, Landschaftsnutzung und Finanzmanagement. Auch zu beruflichen Weiterbildungen gab es Infos. Die Gäste konnten zudem Rückepferde bei der Arbeit im Wald erleben und Holzarten bestimmen. Einen echten Einblick in das Studentenleben gab es abends beim Campusfest: Bei laut-krachender Musik, kaltem Bier und guter Stimmung zeigte die HNE was sie neben der obligatorischen Wissensvermittlung noch zu bieten hat.