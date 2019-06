Viele Treffer ins Goldene

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine der jüngsten Bogenschützinnen hat bei den Kreismeisterschaften Nord/Ost die höchste Ringzahl erreicht: Charlotte Kühl (Jahrgang 2008) von der Schützengilde Müllrose erreichte erstmals 670 Ringe bei 2x36 Schuss auf 25 m Entfernung mit dem Recurvebogen. 38-mal traf die Kreismeisterin der Schülerinnen B allein in die goldene Zehn. Auch ihr zwei Jahre älterer Vereinskamerad Raphael Zipfel würzte seinen Sieg bei den Schülern A (40 m) mit einer Bestleistung von 654.

Die 12 Bogenschützen aus Müllrose erkämpften fünf Kreismeistertitel, darunter bei den Masters in der Disziplin Recurve. Udo Kühl setzte sich vor Falk Just vom gastgebenden Preußischen Schützenverein Frankfurt durch – mit 567 zu 566 Ringen aus 60 Meter Entfernung. Im ersten Durchgang hatte Just noch mit einem Ring vorn gelegen. Der DM-Zweite von 2012 mit dem Compoundbogen hatte genau wie Michael Koss (3./563) und Thomas Borchert (4./526) nicht so sehr das Einzelergebnis im Blick. Das PSV-Trio will sich mit einer hohen Mannschaftsringzahl bei den Landesmeisterschaften in zwei Wochen für die nationalen Titelkämpfe Anfang August in Berlin empfehlen. Dafür sieht Thomas Borchert bei sich noch Potenzial. "Ich bin sehr ehrgeizig und heute in keinster Weise zufrieden. Mir fehlt, weil ich beruflich stark eingespannt bin, im Training die Konstanz. Ich muss eine saubere Technik schießen und darf nicht verkrampfen", sagt der Munitionsbergungstaucher.

Mit einer Mannschaft bei den Deutschen Meisterschaften will auch die Schützengilde Müllrose antreten.

Mit der Mannschaft große Ziele

"Raphael, Alexander Pradel und Lisa-Marie können bei den Schülern eine Medaille in Angriff nehmen. In der Halle haben sie Bronze um zwei Ringe verpasst", zeigt sich Trainer Udo Kühl optimistisch. Für Tochter Lisa-Marie steht Anfang Juli noch ein anderer Höhepunkt bevor: Die amtierende deutsche Schülermeisterin startet bei den XI. Baltic Sea Youth Games im schwedischen Karlstad erstmals bei einem internationalen Wettkampf.

Zu kämpfen hatten viele Schützen am Sonnabend mit der Hitze, auch Erik Gabel. "Die Hitze war schon krass, durch den Schweiß und die schwitzigen Finger war ich etwas abgelenkt und der Wind war anfangs auch unberechenbar", nennt der Bogenschütze vom USC Viadrina einige Gründe, warum es für ihn nicht so gut lief. Als Alleinstarter bei den Junioren kam der Landeskader auf 425 Ringe, weit entfernt von seiner Bestleistung. Allerdings stehen die Scheiben für ihn nun erstmals bei 70 statt 60 Meter Entfernung und die Prüfungszeit ließ dem Zehntklässler der Waldorfschule nicht so viel Zeit zum Trainieren. Zu den Landesmeisterschaften in Henningsdorf soll schon ein besseres Ergebnis her.

Der USC Viadrina stellte unter den 53 Teilnehmern der Kreismeisterschaften Nord/Ost mit 25 Kindern bis Erwachsenen die größte Gruppe und blickt auf zehn Kreismeister. Mit Bestwert von 541 Ringen wurde Julius Pilz Dritter der Schüler B. Der Zehnjährige hat vor einem Jahr durch einen Klassenkameraden die Sportart entdeckt, nachdem er wegen einer Herzerkrankung das Handballspielen aufgeben musste. "Julius findet den Sport spannend und die Ärzte unterstützen, dass er etwas gefunden hat. Für die Körperhaltung ist Bogensport auch gut", erzählt sein Vater Heiko. Inzwischen greift auch Mama Yvonne zu Pfeil und Bogen.

Weitere Kreismeister: Schüler D Jakob Biermann 620 Ringe, SchC Joshua Biermann (beide USC) 645, Annabell Pradel (Müllrose) 626), mSchB Ansgar Müller (USC ) 639, wSchA Lisa-Marie Kühl (Müllrose) 653, Jugend Jasper Finn Rudolph (1. Wettkampf) 296, Aaliyah Hornauer 342, Herren Sebastian Peter 589, Damen Urszula Biermann 429, Master Elke Fordinal 447, Senioren Wojciech Gawor 587 (alle (USC)