MOZ

Eberswalde Zwei neue Gesichter ziehen in den Ortsbeirat in Tornow ein: Claudia Zielke und Martin Bowitz wurden von den Einwohnern ohne Gegenstimmen gewählt. Erneut mit an Bord im Gremium ist zudem Matthias Küter. Es gab keine weiteren Kandidaten bei der Einwohnerversammlung am Freitag, dennoch wurde auf Wunsch zweier Bürger in geheimer Wahl abgestimmt. Anders als einen Tag zuvor in Spechthausen mussten die Einwohner in die Wahlkabinen. Jeder Einwohner hatte drei Stimmen und am Ende war so eine gewissen Gewichtung zu erkennen: Martin Bowitz bekam 23 Stimmen, Claudia Zielke 37 und Matthias Küter 49 Kreuzchen. Die drei entschieden sodann, dass Bowitz Ortsvorsteher werden soll: "Er hat die notwendige Führungsstärke", sind sich die beiden anderen einig.

Für die Wahlperiode haben die drei auch gleich einige Projekte im Blick: So soll eine Straße saniert, die Einfahrt der Feuerwehr erneuert und einige Gehwege ausgebessert werden. Die Einwohner nutzen den Besuch von Bürgermeister Friedhelm Boginski zudem, um auf kleine Makel im Dorf hinzuweisen: Ein Geländer sei kaputt, ein Baum drohe umzufallen und der Parkplatz müsse saniert werden.