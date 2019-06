Thomas Kühl ist neuer Bürgermeister von Müllrose

Stefan Lötsch

Müllrose (MOZ) Thomas Kühl ist der neue ehrenamtliche Bürgermeister von Müllrose. Am Sonntag setzte er sich in der Stichwahl klar gegen Reno Hölzke durch. Thomas Kühl, der für die "Parteiunabhängige Wählergemeinschaft Müllrose" (PWM) angetreten ist, erhielt 1054 Stimmen, Reno Hölzke vom "Bündnis Müllrose" 599 Stimmen. In Prozentzahlen bedeutet das: 63,8 Prozent für Thomas Kühl, 36,2 Prozent für Reno Hölzke. Die Wahlbeteiligung lag bei der Stichwahl bei 41,3 Prozent, war damit deutlich unter der von 26. Mai, wo sie 62,54 Prozent betrug.

Mit dem Ergebnis der Stichwahl spiegelt sich das Ergebnis der ersten Runde wider, wo fünf Kandidaten angetreten waren. Schon da lag Kühl mit 42 Prozent weit vor seinen Mitbewerbern. In der ersten Runde erhielt er 1067 Stimmen.

Thomas Kühl tritt die Nachfolge von Detlef Meine an, der nicht wiedergewählt wurde. In einer ersten Reaktion zeigte er sich am Sonntag zufrieden mit dem Ergebnis, verwies darauf, dass die Stichwahl die Tendenz der ersten Runde bestätigt habe. Er werde sich in den kommenden Tagen zu Gesprächen mit dem Amtsdirektor und den gewählten Abgeordneten treffen, kündigte der Müllroser an. In der kommenden Woche, am Dienstag, wird in Müllrose die konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung stattfinden, der erste offizielle Termin, an dem Thomas Kühl als neuer ehrenamtlicher Bürgermeister teilnimmt.