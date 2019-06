Ferienkatalog pausiert dieses Jahr

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Einen Überblick über die Angebote in Jugend- und Freizeiteinrichtungen suchen Eltern und Kinder zum Ferienstart vergeblich: "Einen Katalog in gedruckter Form wird es in diesem Jahr nicht geben", teilt Stadtjugendpflegerin Svenja-Kristina Seker mit. Bisher informierte der Sommerferienkalender über alle Veranstaltungen; in diesem Jahr müssen sich Eltern und Kinder auf den Internetseiten der Einrichtungen selbst einen Überblick verschaffen. Die gedruckte Form sei nicht mehr zeitgemäß, heißt es aus dem Rathaus. Für das nächste Jahr sei eine Aktualisierung des Katalogs in elektronischer Form angedacht. Anregungen zu diesem Vorhaben nimmt die Stadtjugendpflege unter Telefon 03361 557163 entgegen.

Das Ferienangebot ist auch in diesem Jahr vielfältig: Die Bibliothek veranstaltet den Sommerleseclub, der Kinderladen der Kulturfabrik öffnet vom 20. bis 28. Juni für Ferienkinder, im Südclub gibt es neben Waldcamp und Kanutour vom 29. Juli bis 2. August eine Bauspielplatzwoche, die AG Kiez Nord veranstaltet vom 2. bis 25. Juli Ausflüge, Badetouren und Projekte in sechs Einrichtungen in Nord, die Jugendbasis Alpha 1 öffnet auch während des ausgebuchten Sommercamps in Heinersdorf vom 22. bis 29. Juni zu den gewohnten Zeiten. Der Ferienbeginn wird dort, auf dem Hof von Jusev, Geschwister-Scholl-Straße 16, am Mittwoch, ab 15 Uhr, mit Musik, Grill und Hüpfburg gefeiert. Die Streetworker mixen alkoholfreie Cocktails.