Künstler erläutern ihre Werke

Elke Lang

Beeskow Vom Keller bis unterm Dach war am Sonnabendnachmittag auf der Burg Beeskow reger Betrieb. Zwei unterschiedliche Ausstellungen wurden als Doppelausstellung eröffnet. Sie verbindet unter der Überschrift "Stadt Land Fluss" das Thema Kulturlandschaft, an das von den acht Teilnehmern eines Künstlerpleinair auf der Burg ganz anders herangegangen worden war als vom Burgchef Arnold Bischinger selbst und seiner Historikerin Kristina Geisler, die beide Steffen Schumann von der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und die Denkmalpädagogin Dorothee Schmidt-Breitung an ihrer Seite hatten.

Gemeinsam ist den beiden Expositionen eine moderne Auffassung von Ausstellungsgestaltung, die den Besucher zwingt, sich den Sinn des zu Sehenden selbst zu erschließen. Das ist nicht einfach, haben doch die Künstler ihren ins Philosophische gehenden Betrachtungen über das Leben in unserer Region vorwiegend mit Installationen ganz individuell und verrätselt Ausdruck verliehen. Sie standen den Besuchern der Eröffnung redegewandt mit Hinweisen zu deren Bedeutung zur Seite. Unterm Dach in dem Teil Regionalmuseum war Andreas Batkes Reich, der gleichzeitig zu den Pleinair-Künstlern gehörte. Was es mit den wenigen Exponate, etwa alte Schulstühle, ein fünf Meter langes Paddel und eine Gorkibüste auf sich hat, erfährt man aus Sonderdrucken von zehn Beiträgen des Kreiskalenders 2020. Albrecht Barthel aus Berlin freute sich über die "gelungene Erzählung des Gegenwärtigen und Zukünftigen im Museum, wo alte Schulstühle plötzlich wieder interessant werden und Identifikation schaffen".