Sommerfest mit Tier und Tanz

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Der Hitze entflieht Alexandra mit Hilfe eines Klettergurts. Jolanta Molqorzato von der Sportgemeinschaft Hangelsberg legt ihn ihr an, bevor die 5-Jährige an einem Baum 5,50 Meter in die Höhe klettert. Einmal im Quartal, erzählt Mutter Michaela Popp, gehen sie und ihre Tochter mit einer Freundin aus Ludwigsfelde und deren Kind in den Fürstenwalder Tierpark. "Immer wenn meine Freundin hier zum Arzt muss." Ein Arzttermin war aber nicht der Anlass für den Besuch am Sonnabend, sondern das Sommerfest im Heimattiergarten.

Ein Bussard als Dankeschön

Das wurde diesmal von einem Jubiläum begleitet: Seit 20 Jahren unterhält Kathleen Gruno bei Veranstaltungen mit ihrer Tanztruppe Caramelle e fiori; gefeiert wurde das mit einem mehrstündigen Programm und Auftritten aller vier Showformationen. "Bis zur Bühne sind wir noch gar nicht gekommen", sagt Besucherin Michaela Popp. Während ihre Tochter Bäume erklimmt, treten die jüngsten von Grunos Tänzerinnen als Papageien auf. Zu ihnen gehört auch die sechsjährige Delilah-Sharleen Beck; mit ihrer großen Schwester Nicky-Janina verstärkt sie erst seit wenigen Wochen die 60-köpfige Truppe von Caramelle e fiori. "Die Bewegungen machen einfach Spaß, vor allem der Piratentanz", sagt die 12-Jährige.

Gegründet hat Kathleen Gruno ihre Tanzschule 1999, nachdem Karin Weber vom Frauenladen der Kulturfabrik sie dazu ermuntert hatte. "Es gab so viele Anmeldungen, dass ich mich bald selbstständig gemacht habe", sagt Kathleen Gruno, die mit drei Jahren mit dem Tanzen begonnen hat. Nicht nur Bürgermeister Matthias Rudolph, auch Tierpark-Chef Uwe Drewitz gratulieren ihr am Sonnabend zum Jubiläum. Mit letzterem, erzählt die 44-Jährige, verbindet sie seit mehr als zehn Jahren eine enge Zusammenarbeit bei der Programmorganisation der Tierparkfeste. Zum Dank taufte das Tierpark-Team einen männlichen Wüstenbussard auf den Namen von Kathleen Grunos Mann Franco. "Wir sind jetzt Paten für das Tier", freut sie sich.

Jana Blechinger ist mit Mann und Kindern aus dem Schwarzwald zu Besuch in Fürstenwalde; die Familie durfte Bussard Franco streicheln, nun verfolgt sie die Auftritte von Tänzerinnen und Clown Lulu. "Wir haben im Schwarzwald nicht so viele Tierparks", meint Jana Blechinger.

Stefanie Szepanski kennt den Tierpark ihr ganzes Leben. "Ich bin im Stadtpark groß geworden", sagt sie. Eine frühere Erinnerung sei der Tag ihrer Einschulung 1993: "Da sind wir mit der ganzen Familie hergekommen". Heute ist sie mit ihrer eigenen Tochter regelmäßig hier. Am Sonnabend startet der Besuch mit Ziegenfüttern. Danach, sagt Stefanie Szepanski, wolle man sich die anderen Kinderangebote ansehen.

Davon gibt es viele: die Lebenshilfe Oder-Spree bietet Kinderschminken und Holz zum Bemalen an, es gibt einen Stand mit Bogenschießen und Henna Tattoos. Rund 300 Besucher insgesamt zählt eine Tierparkmitarbeiterin am Sonnabendnachmittag; "das Wetter war natürlich eine Herausforderung", sagt Kathleen Gruno, "auch für uns Tänzer."