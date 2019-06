Traktoren, Heu und frische Landluft

Susan Hasse

Groß Schönebeck (MOZ) Bereits seit Jahren ist der Tag der offenen Höfe ein gesetzter Termin für viele Barnimer. In entspannter Athmosphäre, fernab des Trubels der Städte, kann man ein bisschen Landluft schnuppern. In diesem Jahr fand das Fest in Groß Schönebeck sogar zwei Tage lang statt. Möglich machte dies eine Geldspritze des Landesbauernverbandes Barnim. Für viele Ältere wecken die Kutschen und historischen Landmaschinen und Werkzeuge Erinnerungen an alte Zeiten: Sie selbst haben einst auf dem Heuwagen gestanden, mit der Sense das Gras gemäht und das Heu an hitzigen Tagen auf den Scheunenboden gehievt.

Auf Bohms Bauernhof, der nachweislich zu den ältesten Gehöften im kleinen Dorf gehört, konnten die Besucher die umfangreiche Kutschensammlung anschauen und unter schattigen Bäumen vor der glimmenden Sonne Schutz finden. Gleich 15 Höfe, Werkstätten und Sehenswürdigkeiten standen den Besuchern in Groß Schönebeck zur Auswahl: So zeigte etwa der Technikhof Maaß seine einzigartige Sammlung alter Fahrzeuge, darunter viele Militärfahrzeuge. Antje Killermann, die aus Berlin zum Tag der offenen Höfe in die Schorfheide kam, bewunderte die alten Schlitten. Familie Maaß organisierte auch Rundfahrten mit den historischen Fahrzeugen durch den Ort. Beliebt waren auch die Offroadfahrten über die Felder mit Segway-Mobilen.

Landwirtschaft hautnah erleben

Über die Felder chauffierte auch die Groß Schönebecker Agrar GmbH (SAG) und erklärte den Besuchern wie moderne Landwirtschaft heutzutage betrieben wird. Die SAG hatte zudem eine Maschinenausstellung zum Thema Heuen aufgebaut. Stündliche Vorführungen, wie moderne Maschinen in Windeseile Heuballen wickeln, begeisterten die Technikaffinen. Für etwas Aufklärung und Information zu dem kontroversen Thema rund um die Landwirtschaft sorgte auch der Bauernverband mit seinem Stand. Für die Kinder wurde zudem eigens ein riesiges Heubett aufgebaut, in dem Nadeln versteckt waren. Alle Kinder, die die Nadel im Heuhaufen finden konnten, bekamen einen Preis. So auch die dreijährige Amelie aus Wandlitz, die geduldig minutenlang wühlte. Ein Eldorado für Kinder war auch die Tischlerei Haseloff: hier wurden Sandmännchen-Bilder gemalt und gezeigt, wie aus Holz Möbel werden. Die größeren konnten den Nagel auf den Kopf treffen beim Bretternageln. An der Waldschule des Landesforstbetriebes erfreute sich die Hirscherlebniswelt und das basteln mit Naturmaterialien großer Beliebtheit. Gleich nebenan feuerte die Henschke Schmiede das offene Schmiedfeuer an und und lud zum Mitschmieden ein.

Abends wurde die Boxen angeworfen und DJ Matze sorgte für gute Stimmung auf dem Lindenplatz. Am Sonntag begann der Tag mit einem Heugottesdienst in der Kirche und anschließendem Frühschoppen mit den legendären "Original Schorfheidern".

Hochgelobt von den Besuchern wurde das Rahmenprogramm der 25. Landpartie: Am Freitag führten Kinder des Ortes das Theater "Die kluge Bauerntochter wird noch gebraucht" auf und thematisierten dabei aktuelle Konflikte der deutschen Landwirte. Ein weiterer Höhepunkt war schließlich die Podiumsdiskussion zur Zukunft des ländlichen Raumes mit Vertretern aus Politik und Wissenschaft.