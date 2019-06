Spannung bis zum Schluss

Kai Beißer

Schöneiche (MOZ) Theo Forkert hatte die große Chance zum erneuten Ausgleich. Aber sein Schuss landete nur am Pfosten. Der für sein Alter recht groß gewachsene Schöneicher, der am Dienstag neun Jahre alt wird, wollte es nicht glauben.

Und dem Freistoßtreffer von Jannis Zentgraf, der über Blau-Weiß-Schlussmann und -Kapitän Lucien Boldt hinweg traf, musste Schiedsrichter Horst Panwitz vom SV Gartenstadt die Anerkennung versagen, weil er ganz klar eine indirekte Ausführung angezeigt hatte. "Es war dem ein taktisches Foul vorausgegangen, deshalb der indirekte Freistoß", erläuterte der Unparteiische hinterher. So blieb es nach überaus spannenden 40 Minuten beim 3:2-Erfolg der Gäste, die den Pokalsieg ausgelassen mit den mitgereisten Eltern und Geschwistern feierten.

Es war ein Spiel auf einem bemerkenswerten Niveau, das sich beide Mannschaften da auf dem Rasen des Schöneicher Hauptplatzes an der Babickstraße lieferten. Die Gastgeber waren durch Zentraf in Führung gegangen, Benett Küpper drehte mit zwei Treffern das Ergebnis zugunsten der Blau-Weißen, ehe Darius Süßmuth kurz vor der Halbzeit erneut ausglich. Einmal passten die Schöneicher dann in der zweiten Halbzeit nicht auf und kassierten nach eigenem Abstoß den entscheidenden Treffer durch Sanjo-Romeo Theißen. Klasse Torhüterleistungen auf beiden Seiten verhinderten ein höheres Ergebnis.

Tränen beim Verlierer

Nach dem Abpfiff flossen bei den Germania-Jungs die Tränen. Sie ernteten aber viel faires Lob von den Siegern für eine aufopferungsvolle Leistung. Und natürlich fand auch Trainer Kay Dietz tröstende Worte für seine Spieler, die er seit vier Jahren zusammen mit Mike Plaumann betreut: "Schade, ihr habt toll gekämpft und war nah dran an der Überraschung. Aber dem Sieger zu gratulieren gehört dazu."

Sogar schon ein Jahr länger trainieren die jungen Doppeldörfler unter Oliver Boldt und Paulus Jermis. Und sie haben das Double so gut wie sicher: Am Donnerstag treffen beide Mannschaften erneut in Schöneiche zum letzten Punktspiel aufeinander, und nur ein Fußballwunder kann den Gastgebern, drei Punkte und 21 Tore hinter dem Pokalsieger, zum Gewinn der Meisterschaft verhelfen ...

Das Endspiel der F-Junioren hatte übrigens nicht wie alle anderen am Final-Tag des Kreises Pfingst-Sonntag stattgefunden, weil die Gäste lange vorher ihre Abschlussfahrt auf Rügen geplant und gebucht hatten. Die Schöneicher treten die ihre derweil am Freitag an: Es geht nach Siedenbollentin in Mecklenburg.