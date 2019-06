Geburtstag mit Grand Prix

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bei der Anmeldung ist ihnen nichts aufgefallen und auch der Reporter muss einige Sekunden nachdenken, als Peter Spranger sein Geburtsdatum nennt: "16.6. 1949." 79 Jahre alt wurde der Eisenhüttenstädter am Sonntag. Und trotz des Festtages ließ er es sich nicht nehmen, am Grand Prix mit Energie der Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH teilzunehmen. "Wie jedes Jahr", sagt er mit einem verschmitzten Lächeln. Gefeiert werde am Nachmittag.

Kostenloses Trinkwasser

Mit Helmuth Sack, der ebenfalls in der Altersklasse ab 65 Jahren für eine Runde mit dem Rad an den Start ging, stieß er mit einem Becher Wasser erst einmal auf den Ehrentag an. Der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV) hatte einen Trinkwasserstand aufgebaut, der im Laufe des Tages heiß begehrt war. Um Medaillen ging und geht es Peter Spranger nicht. "Ich spiele noch etwas Minigolf", verrät er seine weiteren sportlichen Aktivitäten. "Ich bin Freizeitsportler."

Die waren einmal mehr beim Grand Prix mit Energie angesprochen, bei einer der verschiedenen Disziplinen mitzumachen. Über die Beteiligung zeigte sich Robert Böswetter, Geschäftsführer der Stadtwerke GmbH, zufrieden. Schon beim ersten Rennen, dem Radfahren in der Altersklasse sieben bis zehn Jahre, gingen doppelt so viele Teilnehmer an den Start, wie vorher online angemeldet waren. Mehrere Hundert Teilnehmer werden erfahrungsgemäß über verschiedene Distanzen laufen, schwimmen, Rad fahren und walken.

Und die Tradition – immerhin war es in diesem Jahr schon die 16. Auflage des Breitensportereignisses – wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt. "Wir werden sicherlich auch den 20. und den 25. Grand Prix mit Energie schaffen", gab sich Bürgermeister Frank Balzer in seiner Begrüßung optimistisch. Mit Jubiläen habe man ja Erfahrung, meinte er und wieß gleich darauf hin, dass in diesem Jahr das 20. Stadtfest stattfinden wird. Auf die Frage von Moderator Jens Herrmann, was die Besucher denn da erwarten wird, wollte der Bürgermeister noch nichts verraten. Im Juni werde es eine Pressekonferenz mit weiteren Details geben, so Balzer.

Robert Böswetter blickte derweil schon einmal in die Zukunft. Er könne sich vorstellen, dass es in den nächsten Jahren die ein oder andere Neuerung beim Grand prix mit Energie geben könnte, sagte er der MOZ. In diesem Jahr sei das personell nicht möglich gewesen.

Am Sonntag auf der Insel geht es aber nicht nur um Medaillen, Urkunden und das begehrte T-Shirt, das in diesem Jahr dunkelblau ist. Vor allem für Kinder gab es ein abwechslungsreiches Programm. Vereine der Stadt hatten Stände mit Angeboten aufgebaut, konnten für sich werben.