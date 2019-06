Erst 0:4, dann 5:5 – aber doch verloren

Michel Rieckmann

Fürstenwalde Was für ein Fußballspiel, was für ein Torspektakel zwischen der Regionalliga-Reserve der Fürstenwalder und dem souveränen Spitzenreiter: Bereits in den ersten 20 Minuten hatten die 40 Zuschauer ein halbes Dutzend Treffer gesehen.

Die bereits seit einem Monat als Meister feststehenden Gäste aus Dahme-Fläming hatten losgelegt, als gebe es kein Morgen und die Fehler der Domstädter gnadenlos ausgenutzt. Jan Wolter (5., 9.), Max Markert (6.) und Niklas Goslinowski (7., 17.) trafen ganze fünf Mal. Alle Tore fielen auf die selbe Art und Weise: Pass aus dem Zentrum in die Tiefe, Abschluss oder Querpass – und drin. Dem Fürstenwalder Kapitän Enrico Below gelang per Kopf nach einem Eckeball das zwischenzeitliche 1:4.

Frühe Chance zur Führung

Dabei hätten die Gastgeber bei einem Freistoß von Nisarahmad Nikzad (Innenpfosten/2.) und einem Schuss von Maximilian Naebert (3.), der nur knapp dagegen ging, sogar ihrerseits in Führung gehen können. Auch nach dem Vier-Tore-Rückstand steckte die Mannschaft nicht auf und versuchte wieder Anschluss zu finden. Was vor der Pause durch einen Doppelpack von Spielertrainer Christian Mlynarczyk , der zwei Pässe in die Tiefe zum 3:5-Pausenstand verwertete, tatsächlich gelang (30., 39.).

Nach dem Seitenwechsel agierte der Favorit ähnlich wie zuvor der FSV Union II: löchrig und ohne Konsequenz in der Defensive. Das Ergebnis waren zwei weitere Gegentreffer durch Mlynarczyk zum Dritten (52.) und Nikzad mit seinem 13. Saisontreffer (53.) zum kaum für möglich gehaltenen, aber durchaus verdienten Ausgleich. Fortan wurde es auf beiden Seiten ruppiger, Chancen wurden eher zur Nebensache. Für eine besonders unschöne Szene sorgte Gäste-Angreifer Marvin Soost, der Mlynarczyk an der Mittellinie voll erwischte, erst Gelb dafür bekam, nach Überlegung und Rücksprache von Schiedsrichter Kevin Meißner mit seinem Assistenten, dann doch die Rote Karte sah (64.).

Den Schlusspunkt setzte dennoch die Eintracht. Kapitän Wolter scheiterte zunächst noch an Keeper Sebastian Drömert, aber der Ball fiel Goslinowski vor die Füße, und der 23-jährige Stürmer ließ sich die Chance auf seinen 30. Saison- und zugleich den Siegtreffer für den Spitzenreiter nicht nehmen (81.).

Im Gegenzug der Todesstoß

Christian Mlynarczyk konnte seine Enttäuschung nicht verbergen: "Am Ende haben wir leider wieder den Kürzeren gezogen, dem Meister aber einen offenen Schlagabtausch geliefert. Wir haben Pech mit unseren ersten beiden Chancen, bekommen dann den ersten Gegentreffer bekommen und verteidigen bei allen fünf Toren katastrophal verteidigen", hatte der FSV-Spielertrainer erkannt. "Nach der ersten Trinkpause sind wir wieder gekommen, haben nie aufgegeben und alles versucht. Das hat man dann in der zweiten Halbzeit gemerkt, in der wir besser gespielt haben und verdient zum Ausgleich gekommen sind. In Überzahl können wir dann ein weiteres Tor machen – und bekommen im Gegenzug den Todesstoß."

Im letzten Saisonspiel muss der FSV Union II am Sonnabend im 172 Kilometer entfernten Hohenleipisch antreten. Geordert wurde ein Reisebus, in dem Mannschaft, Betreuer und Fans Platz haben und einen ordentlichen Abschluss haben wollen.

FSV Union Fürstenwalde II: Sebastian Drömert – Tim Gessing (20. Erik Buchwalder), Enrico Below, Erik Steinmetz, Romeo Bezill – Julian Hikade, Christian Mlynarczyk, Mohammad Bayat, Nisarahmad Nikzad – Maximilian Naebert (46. Jouhan Bamba), Joao, Marcos Dangla CortezSchiedsrichter: Kevin Meißner (Erkner)