Baustellenparty in der Magistrale

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) ( ) Langzeitbaustellen sind selten ein Grund zum Feiern. Zumal, wenn sie den Autoverkehr im Zentrum lahmlegen. Die Wohnungswirtschaft und die Händler der Innenstadt versuchten jedoch, am vergangenen Wochenende mit dem Bergfest das Beste aus dieser misslichen Lage zu machen. Und das mit Erfolg – obwohl sich in der letzten Woche erst zeigte, dass doch noch nicht die Hälfte der Zeit beim Neubau der barrierefreien Haltestelle vergangen ist. Das Fest sorgte bei den Händlern trotzdem für beste Laune. Auch deshalb, weil der Oderturmlauf und der Töpfermarkt weitere Frankfurter in die Innenstadt lockten.

"Das Fest war eine gute Idee", fand Jürgen Holzäpfel. Der Inhaber von Holzinger-Sport beteiligte sich mit seinen Zeitansageläufen am bunten Treiben. Während am Sonnabendnachmittag wegen der Hitze der ganz große Andrang ausgeblieben sei, hätten am Sonntag viele die kühleren Temperaturen für einen Ausflug in die City genutzt, berichtete er. "Viele Händler haben ihren Part übernommen und damit die Innenstadt attraktiv gemacht", so Jürgen Holzäpfel.

Direkt daneben bildeten sich vor der "Villa Rosengarten" lange Schlangen. Das leckere Eis lockte, und sicherlich auch der Sandstrand, der vor dem Eisgeschäft aufgeschüttet wurde. Nebenbei beteiligte sich Inhaber Jens Blasche-Gröbe mit einem Radteam am Spaß-Radrennen auf der Magistrale am Sonntag. "Es ist toll, was hier auf die Beine gestellt wurde", freute er sich. "Vielleicht ist das ganze Fest auch eine Idee für die Zukunft, dann allerdings ohne Baustelle."

Sechs Radteams starteten bei dem kurzen 400-Meter-Sprint auf der Magistrale. Den Sieg trug das Team der Zahnklinik Słubice über die Oder. Wobei es auf das Gewinnen nicht ankam. "Es ist eine coole Idee", sagte der ehemalige Weltklassefahrer und heutige Geschäftsführer des Frankfurter RC 90, Dan Radtke, der auch moderierte. "Das kann man gern wiederholen", meinte er.

Das Radteam der Stadt mit Oberbürgermeister René Wilke, Claus Junghanns und Jörg Gleisenstein belegte Platz drei. Den Preis – Eintrittskarten für die Junioren WM im Bahnradsport im August – gaben sie an den vierten weiter. "Wir glauben, dass wir auch so hereinkommen", meinte der OB schmunzelnd. "Für die Rad-WM ist das aber eine tolle Werbung", lobte er das Rennen. "Auch insgesamt ist die Belebung der Innenstadt eine tolle Sache", so die einhellige Meinung der Rathausspitze. Ein Auftritt des Akkordeon-Orchesters und andere sportliche Einlagen sorgten für weitere Kurzweil bei den Besuchern.