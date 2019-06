Die Masche mit der Landpartie

Ruth Buder

Ranzig Vom historischen Sockenstrickapparat bis zum modernen Mähdrescher: Den Besuchern wurde ein vielfältiges Programm geboten.

Nur sechs Betriebe in Brandenburg können von sich behaupten, in den vergangenen 25 Jahren ununterbrochen die Landpartie mitgestaltet zu haben: Dazu gehört die Agrargenossenschaft Ranzig. Für dieses Jubiläum konnte der Vorsitzende Frank Groß von Ulrich Böhm, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Landes-Bauernverbandes, unter dem Applaus der Gäste eine Urkunde entgegennehmen.

Schon um 10 Uhr sind am Sonnabend die Plätze vor der Ranziger Fleischerei gut gefüllt, die Niewitzer Blasmusikanten spielen, Ochse und Spanferkel brutzeln und vom Kuchenangebot der Landfrauen Ranzig/Mittweide, deren Vorsitzende Ellen Rußig ist, wird reichlich Gebrauch gemacht. Und das alles bei 30 Grad Hitze. Auf einem nahegelegenen Feld werden Kinder zu stolzen Mähdrescherkapitänen, sie können sich Jungtiere anschauen und streicheln. Auch der Bus für die Interessenten an Feld und Stall steht schon bereit. "Dort erfahren sie auch, wie wir unsere Kühe bei diesen hohen Temperaturen mit Wasser und Wind abkühlen", stimmt Frank Groß auf die Rundtour ein. In einer kleinen Rede erklärt er kurz die Lage der Bauern. Nicht nur das trockene Wetter mache Sorgen, "auch die politischen Rahmenbedingungen sind für uns nicht die günstigsten", sagt er. Vor allem ärgere er sich, dass die Bauern immer an allem Schuld seien, "am Klima und am Grundwasser". Gemeinsam müsse man Lösungen suchen, "wenn wir gegeneinander arbeiten, werden wir nicht weiterkommen." 1800 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaftet das Unternehmen, 120 Sauen und 680 leistungsstarke Milchkühe stehen in ihren Ställen. "Alle Ferkel, die hier geboren wurden, wachsen hier auf und werden hier geschlachtet – für unsere Landfleischerei", so der Chef. Der Vater von Frank Groß, der damalige Vorsitzende Bernd Groß, hatte schon vor 20 Jahren auf Eigenvermarktung gesetzt, die heute immer wieder gefordert wird. Für dieses Engagement und die "Silberhochzeit" bei der Landpartie fand Kreisdezernentin Gundula Teltewskaja lobende Worte und zog anerkennend ihren Strohhut.

Während es in Ranzig turbulent zugeht und mehrere hundert Besucher kommen, bietet der Schwalbenhof in Görsdorf bei Tauche das ruhigere Kontrastprogramm. "Hier fühlt man sich wie früher", lobt Petra Fenger aus Premsdorf, die mit ihrem Enkel Hendrik gekommen war, der begeistert die kleinen Ziegen füttert. Den kleinen Hof haben Thomas Rettig und Kathrin Fichtner, die in Berlin einer Optikerladen betreiben, vor 15 Jahren erworben und sind seither Selbstversorger. "Wir haben uns entschleunigt, sind deutlich friedlicher und bodenständiger geworden", sagt der 61-Jährige, während er anderen Kindern an der Strickmaschine aus den 1930-er Jahren vorführt, wie man Socken strickt. Es gibt Honig und Biogemüse aus der Nachbarschaft, bei Birgit Quandt und Petra Ueberfeld kann man "Utensilos" filzen, ein weiches Gefäss für den Krimskram.

Süße Lämmchen

Auch in Herzberg im Gasthof Simke geht es ruhig zu, die meisten Gäste kommen zum Mittagessen. Nur wenige schauen sich die Ziegen, Fische, Fasane und Hühner an. "Wahrscheinlich liegt es an der Hitze", glaubt Inhaberin Margrit Simke-Schulz, während sie sich freundlich um die Gäste kümmert. Extra aus Berlin zur Landpartie ist Irina Symanzik mit den Kindern Nico und Julen gekommen. Bei Simkes haben es ihnen die kleinen Lämmer angetan, die sie "so süß" finden.