Martin Stralau

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Erst Anfang Mai hatte er die Aufgabe des Gemeindebrandmeisters von Fredersdorf-Vogelsdorf nach 27 Dienstjahren an Thomas Rubin übergeben, etwas mehr als ein Monat später ist Karsten Schulz am Freitagabend zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt worden. Die Verleihung der Urkunde wurde – auf Beschluss der Gemeindevertreter – beim Jahresempfang auf der Fredersdorfer Radrennbahn vorgenommen.

Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Regina Boßdorf (Linke) erinnerte daran, dass Schulz insgesamt 43 Jahre in der Feuerwehr aktiv gewesen sei. Als Gemeindebrandmeister habe er die Gesamtverantwortung für die Entwicklung des Brand-, Zivil- und Katastrophenschutzes in Fredersdorf-Vogelsdorf übernommen, "immer getrieben von einer unermüdlichen hohen Motivation und Durchsetzungskraft zum Schutz der Bevölkerung". 2012 wurde er für seine Verdienste mit dem Ehrenzeichen im Brandschutz in Silber am Bande des Landes ausgezeichnet.

Video Dankesrede von Karsten Schulz Videothek öffnen

Schulz bedankte sich nach langem Applaus vor gut 80 Gästen im Festzelt, darunter neben den Bürgermeistern aus Neuenhagen, Hoppegarten und Petershagen-Eggersdorf auch viele Kameraden der Feuerwehr. "Feuerwehr ist Teamarbeit. Einer alleine erreicht nichts. Und irgendwie haben alle meine Kameradinnen und Kameraden einen Anteil an dieser Auszeichnung. Auch die, die teilweise vor über 100 Jahren die Feuerwehr gegründet haben." Schulz betonte, dass die Bürger stolz auf ihre Wehr sein könnten und auch die Feuerwehrleute auf sich selbst. "Wir brauchen noch mehr solcher guten, coolen Typen. Und dafür werde ich jederzeit Werbung machen", sagte er.

Werbung machen, und das nicht nur für die Feuerwehr, sollte auch der Jahresempfang, der jedes Jahr an einem anderen Ort stattfindet. "Damit zeigen wir die Vielfalt des Ortes und des Engagements vieler Ehrenamtler", sagte Moderator Florian Sell. So konnte Andreas Wedler, Vorsitzender der RSG "Sprinter Fredersdorf", quasi als Gastgeber auf die seit 1956 währende Geschichte der Radrennbahn und des 1998 gegründeten Vereins eingehen. Die RSG habe derzeit 56 Mitglieder, davon 35 aktive Sportler, die Hälfte davon aus Fredersdorf. Eine Kostprobe seines Könnens zeigte der Nachwuchs bei einem Ausscheidungsrennen und einem Teamsprint auf der Bahn.

Weniger Gäste als erwartet

Auch der Kinder- und Jugendklub Fredersdorf-Vogelsdorf rückte kurzzeitig in den Fokus. Leiterin Kathleen Baur warb um Spenden für den in die Jahre gekommenen, stark verschlissenen Billardtisch. "Wir würden uns freuen, wenn wir mal einen Neuen kaufen könnten." Am Eingang des Zeltes war eine kleine Spendenbox in Form eines gebastelten Billardtisches aufgestellt.

Bürgermeister Thomas Krieger (CDU) zeigte sich etwas enttäuscht über die Anzahl der Gäste. "Es sind nicht so viele da, wie wir eingeladen haben." Die Terminwahl sei angesichts vieler anderer Feste nicht so glücklich, die Rennbahn – "ein verstecktes Schmuckstück der Gemeinde" – aufgrund von Umleitungen nicht einfach zu finden gewesen. Aus politischer Sicht freute er sich über die hohe Wahlbeteiligung von 61 Prozent bei den Kommunalwahlen vor drei Wochen. "Vor fünf Jahren waren es noch 44 Prozent." Es sei eine Stärkung der Demokratie, "dass noch mehr Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben". Krieger warb angesichts "einer bunter und kleinteiliger gewordenen Gemeindevertretung" um Kompromisse. Die bräuchte es, um den neuen Flächennutzungsplan für die Gemeinde zu verabschieden, aber auch, um die Müllberge in Vogelsdorf wegzubekommen. Seine benachbarten Bürgermeisterkollegen lobte er für gute Zusammenarbeit. "Es gibt aber Luft nach oben. Wir sollten uns noch enger abstimmen."