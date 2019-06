Mitsing-Motto geglückt

Märkisches Chorfest in Alt Rosenthal: Mit dabei war als einer von 14 Chören auch der Gemischte Chor aus Strausberg und animierte zum Mitsingen. © Foto: Cornelia Link-Adam

Märkisches Chorfest in Alt Rosenthal: Mit dabei war als einer von 14 Chören auch der Oderbruchchor aus Manschnow. Im 30. Jahr seines Bestehens sorgte er für gute Stimmung am Gemeindehaus, trotz Hitze von 35 Grad und animierte zum Mitsingen. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Alt Rosenthal (MOZ) Wer am Sonnabend Alt Rosenthal besuchte, musste laufen. Das Dorf war abgesperrt, dafür gab es eine große Parkfläche am Ortseingang. Hier wiesen die Ordner Felix Kirchstein (11) und Malachai Jonsson (12) ein und verteilten Flyer. Die nahmen sich viele Besucher mit, liefen entlang der Wimpelketten durchs Dorf zum Gemeindehaus. Was hier geboten wurde, hörte man schon aus der Ferne. Viel Gesang.

Einmarsch mit Drachen

Erstmals war es dem Heimatverein gelungen, das jährliche Märkische Chorfest nach Alt Rosenthal zu holen – klar doch, hatte der integrierte Folklore-Chor Kariolle erst kürzlich beim Gesangs-Festival in Südkorea unsere Region toll vertreten. Und dann das große Fest aufgebaut. Die knapp 30 Sängerinnen und Sänger eröffneten das von EU und Sparkasse unterstützte Festival mit dem Einmarsch als großer Drachen. Damit brachten sie asiatische Kultur aus Korea mit. Danach übernahm Judith Leopold mit ihren knapp 30 Sängern das Einsingen, animierte mit "Laska Devla" auch das Publikum rege zum Mitsingen. "Sing together", das Festmotto ging auf.

Insgesamt 14 Chöre aus MOL und Polen sorgten für Stimmung. Dabei war nicht nur der Gemischte Chor aus Strausberg, sondern auch der Oderbruchchor aus Manschnow, der Rehfelder Sängerkreis und der Eggersdorfer Männergesangsverein. Vier Männerchöre, danach Gruppen aus Hoppegarten, Fredersdorf, Neuenhagen, Seelow, Bad Freienwalde, Wriezen, dem polnischen Zdroisko, der Popchor "Parents & Friends" und zum Abschluss erneut Kariolle traten bis zum Abend auf. Jede Gruppe sang gut 20 Minuten, dabei auch Songs, bei dem das Publikum gerne einstieg. Über den Platz hallte so beispielsweise "Tulpen aus Amsterdam" aus hunderten Kehlen.

Lob vom Sängerkreis-Chef

Nicht nur Vierlindens Bürgermeister Constantin Schütze und Gemeinderatsmitglied Hans-Georg von der Marwitz (CDU, MdB) kamen gern zu Fest. Auch Peter Jung, Vorsitzender des Sängerkreises Märkisch-Oderland, lobte Kariolle. Gern übergab er mit seiner Stellvertreterin Christiane Haase allen Gruppen auch Teilnahme-Urkunden und Blumen. Beliebt waren auf dem Platz auch Stände mit Keramik und Schmuck. Auch das große Kariolle-Buffet im Gemeindehaus kam gut an. "Der Tag war ein großer Erfolg", bilanzierte Alt Rosenthals Heimatvereinschef Michael Schuh. 2020 findet das Märkische Chorfest in Bad Freienwalde statt.