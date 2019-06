Vater-Sohn-Team verstärkt Preussen

Britta Gallrein

Eberswalde (MOZ) Bei Preussen Eberswalde dreht sich bereits fleißig das Personal-Karussell. Philipp Januschowski und Kim Schwager vom Liga-Konkurrenten FSV Bernau werden in der kommenden Saison das Team verstärken. Weitere Spieler wollte Präsident Danko Jur noch nicht offiziell bestätigen. Auch ob Torjäger Chinonso Okoro bleibt, steht noch nicht fest.

Gefunden hat man allerdings einen neuen Trainer: Frank Schwager, Vater von Kim Schwager, kommt für Obrad Marjanovic, der zum Ende der Saison bei den Preussen ausgeholfen hatte und jetzt nach Gatow wechselt.

Zuletzt beim RSV Eintracht

Der 60-Jährige aus Berlin-Buckow hat selbst zehn Jahre in der Oberliga gespielt, war bis vor Kurzem noch in der Ü60 von Hertha BSC aktiv. Als Trainer war Schwager, der im Besitz der A-Lizenz ist, zuletzt beim TuS Sachsenhausen und beim RSV Eintracht. Nach einer zweijährigen Pause will der Angestellte in einem IT-Unternehmen jetzt wieder einsteigen.

Beim Spiel gegen GW Lübben konnte er sich einen Überblick über das Team verschaffen. "An einem Umbruch führt kein Weg vorbei", erklärte er im Anschluss. "Es sind schon einige Kandidaten dabei, bei denen ich Potential sehe, was noch nicht richtig ausgeschöpft wird. Aber dafür holt man ja einen Trainer."

Auf ein bestimmtes Spielsystem will er sich nicht festlegen. "Ich spiele das System, was meine Spieler zulassen und mit dem jeder Einzelne das Bestmögliche beitragen kann."

Er sei ein Trainer, zu dem die Spieler auch mit Problemen kommen könnten, sagt Schwager. "Anders geht das auch heute nicht mehr." Dass er seinen eigenen Sohn trainiert, sieht Schwager nicht als Problem. "Früher, als er noch zu Hause gewohnt hat, war das schlimmer, da haben wir oft gar nicht mehr miteinander gesprochen."