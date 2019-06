Deichtag mit Tour-Auftakt

Flohmarkt: Lene Götze aus Lüdersdorf bietet an ihrem Stand beim Deichtag Spielzeug an. © Foto: Nadja Voigt

Salutschüsse: Die Schützengilde Wriezen eröffnet traditionell den Wriezener Deichtag. Er wurde am Wochenende drei Tage in der Innenstadt gefeiert. Mit Musik und Tanz, Spiel und Spaß und einem Feuerwerk. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Mit den Salutschüssen der Schützengilde wurde am Sonnabend traditionell der Deichtag in Wriezen eröffnet. Bereits am Abend zuvor bekamen junge Nachwuchsmusiker die Chance, die Bühne auf dem Marktplatz zu rocken, bevor das die "Oderdammis" übernahmen.

Musikalisch ging es auch am Sonnabend auf den beiden Bühnen zu: Das Programm bestritten die Kindertagesstätten der Stadt, die Schulen sowie die Vereine. Von Märchen und Kinderliedern bis zu Schlagern, von Ballett bis Karaoke, von Partymusik bis zur Feuershow war alles dabei. Durch die zweite Bühne erhöhte sich die Schlagzahl an Programmpunkten. "Ich wünsche mir, dass die Wilhelmstraße dadurch noch besser miteinbezogen wird und die Besucher pendeln und sich dabei begegnen, ins Gespräch kommen", sagte Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU). Und obwohl die Dekoration aus Sandsäcken rund um die Bühne noch auf den ursprünglichen Anlass des dreitägigen Festes hinweist, will das Stadtoberhaupt ab dem kommenden Jahr noch deutlicher auf die Ursprünge hinweisen, wie er ankündigte.

Für mehr Service sorgte die Stadt, in dem sie ihre Mitarbeiter mit einheitlichen, blau-gelben T-Shirts mit dem Logo "Lebendiges Wriezen" ausstattete. Eine Aktion, die gut ankam, wie Angelika Kerstenski, Kämmerin und stellvertretende Bürgermeisterin, am Abend resümierte. Sie begrüßte auch die fleißigen Tour-de-MOZ-Radler, die nach 60 Kilometern unter sengender Sonne einigermaßen erschöpft wieder nach Wriezen zurückgefunden hatten.

Gestartet waren sie am Morgen mit den besten Wünschen des Bürgermeisters und vom Marktplatz aus. Dann teilte sich die Gruppe – in die, die unter der Führung von Torsten Fröhbrodt über 100 Kilometer Strecke vor sich hatten und die, die es mit der Hälfte der Distanz gemächlicher angingen.

So ganz und gar nicht beeinflussen ließ sich am Sonnabend das Wetter. Der Bürgermeister sah sich jedoch auf alle Eventualitäten vorbereitet. Denn: Noch am Morgen waren für den frühen Nachmittag schwere Unwetter angekündigt. "Dann werden wir mit dem Bühnenprogramm pausieren", sagte Karsten Ilm auf MOZ-Nachfrage. Vor allem aber sah er den böigen Wind als Gefahr. Bis zum Abend jedoch gab es keine Vorkommnisse, freute sich Angelika Kerstenski. Weder wettertechnisch noch sonst. Und so stand einem lauen Sommerabend mit viel Musik und Bühnenshows und vor allem dem (musikalischen) Feuerwerk nichts im Wege, bevor am Sonntag mit dem traditionellen Frühschoppen das dreitägige Spektakel in der Wriezener Innenstadt sein Ende nahm. Mit dabei: Das Tanz- und Blasorchester Schulzendorf sowie die Linedancer aus Zechin.

Doch nach dem Fest ist vor dem Fest: Als nächstes großes Ereignis steht der erste Oderbruchtag am kommenden Sonnabend in Neutrebbin bevor, an dem sich auch die Stadt Wriezen einbringen wird. Danach finden das Stadtradeln und schließlich der Weltkindertag statt.