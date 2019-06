Feuerwehr als festes Rückgrat des Dorfes

Die Spielleute des NCC aus Neuenhagen-Insel vorneweg: In großer Runde bewegte sich zum Auftakt der Jubiläumsfeier am Sonnabend der Festumzug einmal durch Ernsthof. Alle Wehren des Amtes sowie Nachbar Prötzel waren mit Fahrzeugen dabei. © Foto: Thomas Berger

Grunow-Ernsthof (MOZ) Die Feuerwehren sind, gerade im ländlichen Raum, nicht nur in Sachen Brandschutz und vieler weiterer Hilfeleistungen zum Schutz von Leben und Sachwerten unerlässlich, sondern insgesamt so etwas wie das Rückgrat des Miteinanders in den Orten und ein besonderes Vorbild in Sachen ehrenamtlicher Einsatz und Gemeinschaft. Dies einmal mehr öffentlich zu unterstreichen, war am Sonnabend in Ernsthof die passende Gelegenheit. Denn dort konnte mit zahlreichen Gästen gleich aus doppeltem Anlass gefeiert werden: 90 Jahre ist es her, seit der organisierte Brandschutz in Grunow und Ernsthof generell gegründet wurde. Und seit bereits 20 Jahren gibt es eine sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit.

Nachwuchsarbeit ist wichtig

Die ist, wie nicht nur Ralf Hanne, in Personalunion Wehrführer und gerade wieder gewählter Ortsvorsteher, in seiner Rede betonte, sondern auch alle Nachfolgenden am Mikrofon unterstrichen, ganz wichtig. "Es nützt ja nichts, wenn die obere Grenze für die Alters- und Ehrenabteilung auf 67 und vielleicht bald 70 Jahre heraufgesetzt wird, wenn es am anderen Ende keinen Nachwuchs gibt", brachte es Amtsdirektor Marco Böttche auf den Punkt.

Genau bei einem solchen Feuerwehrjubiläum 1999 war es deshalb, dass die forcierten Anstrengungen dazu starteten und Elke Ihde, über lange Jahre die erste Jugendwartin, bald eine Truppe begeisterter Kinder um sich geschart hatte. Auch Cathleen Renz, die seit 2013 den Staffelstab übernommen hat und die Nachwuchsarbeit ebenso engagiert fortführt, kam 2001 auf diesem Wege zur Feuerwehr. Sichtlich aufgeregt, wie sie freimütig einräumte, blickte sie in ihrem Redebeitrag noch einmal zurück auf diese zwei Jahrzehnte. Diverse gemeinsame Unternehmungen mit den Garzauern gerade in der ersten Zeit, Fahrten zum Parsteiner See und zu den Eisbären, und das Jugendlager, das dieses Jahr leider ausfallen muss, hat seit 2000 Tradition – zunächst in Kagel, später in Münchehofe, zuletzt seit zehn Jahren in Waldsieversdorf.

Von den insgesamt 27 Mädchen und Jungen, die über all die Zeit in der Jugendwehr das grundlegende Rüstzeug mitbekommen haben, sind immerhin 17 entweder im eigenen Ort oder woanders in die Einsatzabteilung gewechselt. Eine stolze Quote, wie nicht nur Böttche unterstrich: "Allein dies zeigt, dass hier alles richtig gemacht wurde." Möglich, betonte Cathleen Renz, sei das aber nur durch vielerlei Unterstützung. Da ist Elke Ihde, die ihr als Stellvertreterin immer noch mit dem reichen Erfahrungsschutz zur Seite steht, sind andere, die als Maschinisten zur Stelle sind oder beim Organisieren helfen. Eine davon ist sogar nicht einmal Mitglied der Feuerwehr.

Burkhard Miesterfeld, seit Dezember neuer Amtsbrandmeister des Amtes Märkische Schweiz, versprach in seinem Grußwort, nicht nur möglichst schnell die Stelle des Amtsjugendwartes neu zu besetzen, sondern die Funktion auch ab 2020 mit einem eigenen Geldtopf auszustatten. Richtung Potsdam richtete er den Appell, landesseitig generell jeweils 50 Prozent der Investitionskosten für Gerätehäuser, Fahrzeuge und Ausstattung zu übernehmen: "Das würde es uns sehr viel leichter machen."

Neue Fahrzeuge auch im Umzug

Die SPD-Landtagsabgeordnete Simona Koß, im Nachbardorf Prädikow zu Hause, verwies als erste Besserung immerhin auf die unlängst beschlossenen Prämien. Und egal, wie sich die Finanzierung konkret gestaltet, sagte Amtsdirektor Böttche zu, dass auch bei den letzten noch ausstehenden Gerätehaus-Neubauten in Grunow-Ernsthof und Garzau nach einer Lösung gesucht werde.

Die neu angeschafften Fahrzeuge in den Gemeinden und Ortsteilen des Amtes rollten schon stolz im Umzug mit, ebenso wie der Garziner Feuerwehr­trabi und der Oldie aus Rehfelde. Die Prötzeler Nachbarn waren ebenfalls mit von der Partie.

Gefeiert wurde noch bis in den Abend trotz der Hitze ausgelassen, darunter mit allerlei Kinderspaß, dem NCC-Tanzmariechen und einer Fettexplosion-Vorführung der Rehfelder.