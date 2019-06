Mal gut gekühlt, mal brütend heiß

Ylva Heyer

Bad Freienwalde (Praktikantin) Es ist warm in den Büros, so viel steht fest. Auch wenn es abends oder nachts noch so gewittert. Unumstritten einer der heißesten Berufe derzeit ist die Arbeit in der Küche des Restaurants "La Fontana" in der Bad Freienwalder Weinbergstraße. Denn obwohl im Gastraum angenehme Temperaturen herrschen, steigt in der Küche das Thermometer oft über 35°C. Auf die Frage, wie bei solcher Wärme gearbeitet werden kann, sagt Wirt Gianni Devitto: "Als Kellner hast du meistens das Glück, dass du herumlaufen musst und so immer ein Lüftchen um dich herum hast."

Bei den Bauarbeitern der Firma Smolinski ist es sogar noch wärmer, denn sie müssen in der prallen Sonne ran. Mitarbeiter Marko Lux erklärt: "Vormittags versuchen wir, im Schatten zu arbeiten, aber das funktioniert irgendwann nicht mehr. Dann arbeiten wir bis 17 Uhr in der prallen Sonne. Wir achten aber darauf, dass jeder pro Stunde zehn Minuten Pause im Schatten macht." Das Trinken spiele hier eine zentrale Rolle, so Lux. Das genaue Gegenteil zu diesen Jobs findet man in der "Alten Apotheke", dort herrscht eine angenehme Temperatur von 23,5°C. Und es darf dort auch nicht wärmer als 25°C werden, weil die Medikamente sonst ihre Wirkung verlieren würden. Ähnlich angenehme Temperaturen herrschen im Verkaufsraum der Fleischerei "Gut Hohenfinow" in der Kurstadt. Um ein rasches Verderben der Wurstwaren zu verhindern, ist dieser gekühlt.