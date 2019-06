Würdigung des Ehrenamts

Aileen Hohnstein

Ort "Da bin ich wirklich platt", sagt Heidi Hillert am Sonntag im Ratssaal, schüttelt ungläubig den Kopf und freut sich mit einem strahlenden Lächeln. Der Birkenpreis, der seit 2010 verliehen wird und die langjährige, nachhaltige ehrenamtliche Arbeit in und für Birkenwerder würdigt, geht in diesem Jahr an die 76-Jährige. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert.

Seit 2010 ist Heidi Hillert Mitglied des Seniorenbeirates und unterstützt diesen bei der Vorbereitung und Durchführung aller Veranstaltungen. Zudem war sie 2006 Gründungsmitglied des Geschichtsstübchens und hat mit ihren Mitstreitern alle bisher im Rathaus gezeigten Ausstellungen erarbeitet, gestaltet und betreut. Darüber hinaus ist Heidi Hillert seit 2011 Vorstandsmitglied im Seniorenverein "Treffpunkt Birkenwerder" und leitet dort die Nordic-Walking-Gruppe. Sie setzt sich auch für die Verbindung von Senioren zu Kitas und Schulen ein, so unter anderem mit dem beliebten Angebot "Zeitreise". Dort zeigt sie, wie das Wäschewaschen zu Zeiten ohne Waschmaschine nur mit dem Rubbelbrett funktionierte. "Mir macht es Spaß, Kindern etwas zu zeigen, das sie noch nicht kennen, und auch den älteren Herrschaften eine Teilhabe zu ermöglichen", erklärt die Birkenwerderanerin ihr Engagement.

Insgesamt sind im Vorfeld acht Nominierungen für den Birkenpreis eingegangen: Christine Ligner, Christian von Körber-Nix, Sina Tehrani, die Freiwillige Feuerwehr Birkenwerder, Heiko Pagel, der Kinderhort-Ausschuss und Ute Lüty. Eine Jury, bestehend aus je einem Mitglied jeder Fraktion der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF), sichtete die Vorschläge. Jedes Jury-Mitglied konnte drei Stimmen vergeben. Dass Heidi Hillert die meisten Stimmen erhielt, freut sie. Wie sie das Preisgeld investieren wird, weiß sie noch nicht. "Geld ist nicht alles. Sich zu engagieren, für Kinder und ältere Menschen da zu sein, das liegt mir am Herzen", erzählt sie.