Tropische Nacht in Rosengarten

Thomas Gutke

Rosengarten (MOZ) Reinhard Schirm stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Kurz nach der Eröffnung des Rosenfestes im Kirchgarten in Rosengarten zeigt das Thermometer knapp über 33 Grad. "Immer noch besser als den ganzen Tag Regen", meint der stellvertretende Vorsitzende des hiesigen Ortsvereins. "Viele ältere Rosengartener werden wegen der Hitze wohl heute trotzdem zu Hause bleiben", befürchtet Reinhard Schirm, der das Programm mitgestaltet hat.

Andererseits haben bereits am frühen Nachmittag etliche Anwohner auf den Sitzbänken unter den Schatten spendenden Pavillons Platz genommen, sich mit Roter Brause und Wasser, einer Tasse Kaffee und einem Stück Torte oder Blechkuchen vom großen Kuchenbuffet eingedeckt.

Zum Auftakt zeigt die Frankfurter Fanfarengarde in der prallen Sonne eine Kostprobe ihres Könnens. Der frisch gebackene Deutsche Meister in der Wertung Naturton-Jugend beim Deutschen Musikfest bekommt viel Applaus. Anschließend sorgen böhmische Blasmusiker aus Liberec für die passenden Begleitklänge beim Bummel um den Kirchturm. Es gibt wieder einen kleinen Trödelmarkt, dazu Getöpfertes und ein Glücksrad. Die Kinder können basteln oder sich daran probieren, zu einem Rosenkranz hinaufzuklettern, um daran festgezurrte Spielzeuge zu erhaschen.

Auch die Kreativgruppe des Ortsvereins Rosengarten zeigt an einem Stand eine kleine Auswahl ihrer Arbeiten; Keramiken, Blumengestecke, Geschenkpäckchen. "Wir treffen uns zweimal im Monat in den Vereinsräumen in Lillihof, gestalten aus Materialien, die sowieso da sind, wieder etwas Neues", erzählt Marion Schirm beim Flechten eines dekorativen Lavendelstabes. 8 bis 9 Frauen kämen regelmäßig vorbei, neue kreative Mitstreiterinnen seien jederzeit herzlich willkommen.

"Das wird eine tropische Nacht"

Zum Rosenfest hat der Ortsverein dazu aufgerufen, Rosensträuße zu binden. Die schönsten werden prämiert. Für den Gewinner gibt es – einen großen Korb voller Rosen. Moderiert von Sarah Fuchs vom Radio Cottbus warten bis zum Abend viele weitere, vor allem musikalische Programmhöhepunkte. Der Shantychor Steinhöfel tritt auf. Und mit dem Passat Trio aus Neuzelle kommt später Bewegung auf die Tanzfläche. Von Regenschauern bleibt das Rosenfest diesmal verschont. Stattdessen hält das feuchtwarme Wetter an. Reinhard Schirm ahnt schon am Nachmittag: "Das wird eine tropische Nacht."