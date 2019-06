Hitzerekord an der Oder klar verfehlt

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Sonnabend sollte der heißeste Tag des Jahres in Frankfurt werden. So hatten es die Wetterdienste prognostiziert. Doch das genormte Thermometer von Meteorologe Hans-Joachim Knußmann in Booßen kam am Nachmittag nicht über 33,4 Grad hinaus. "Im Stadtzentrum werden es zu dieser Zeit, gegen 16 Uhr, etwa 34 Grad gewesen sein", sagt er über den Tagesspitzenwert in der Oderstadt. Am Mittwoch, 12. Juni, seien es jedoch noch einige Zehntel Grad mehr gewesen. An den bisherigen Frankfurter Spitzenwerten kratzten die genannten Temperaturen ohnehin nicht. Der liegt für diesen Monat bei 36,4 Grad, gemessen am 21. Juni 2000. Am 20. August 1943 soll es in Frankfurt sogar einmal 38 Grad heiß gewesen sein. Im Rekordsommer 2018 hatte Knußmann am 8. August immerhin 36,8 Grad gemessen.

Laut dem Wetterexperten werden am Mittwoch und Donnerstag – pünktlich zum Ferienstart – noch einmal Temperaturen von knapp über 30 Grad in der Stadt erwartet. "Damit ist der heiße Sommer dann aber im Wesentlichen schon vorbei. Die Spitzenwerte werden wir wohl vorerst nicht mehr erreichen", blickt er voraus. Das jedenfalls zeige seine Statistik. Sei die erste Junihälfte deutlich zu warm, stehe in der Region – mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent – ein wechselhafter, feuchter Sommer bevor. "Mit 22,8 Grad im Mittel waren die ersten Juniwochen deutlich zu warm. Normal sind 16,6 Grad", so Knußmann.