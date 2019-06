Schwer Verletzter

GZ

Zehdenick Ein 90-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Liebenwalde schwer verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Renault auf der Havelstraße von Zehdenick nach Liebenwalde, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Nissan. Dabei verletzte er sich und wurde im Krankenhaus Eberswalde stationär aufgenommen. Die beiden Insassen des Nissans wurden bei dem Zusammenstoß ebenfalls verletzt und im Oberhavelklinikum Oranienburg ärztlich behandelt. Sachschaden: 15 000 Euro. Die Havelstraße war kurzzeitig gesperrt.