335 Frankfurter Abiturienten feiern Abschied

Die Abiturienten vom Frankfurter Karl-Liebknecht-Gymnasium feierten in feiner Robe in den Messehallen. Die Stimmung war dem Anlass entsprechend ausgelassen – schließlich hat die lange Schulzeit nun ein Ende.

Viktoria Waldvogel, Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) Raus aus den schwarz-weiß gestreiften Badelatschen und rein in die High Heels mit Nieten. Die Stellprobe am Freitag in den Messehallen soll schließlich so authentisch wie möglich ablaufen. Mädels in Hotpants und luftigen, kurzen Kleidern üben den Tanz – es sind dieselben Absolventinnen des Karl-Liebknecht-Gymnasiums, die am Sonnabend in elegante Kleider schlüpfen und den Abschluss der Schulzeit feiern.

Kurz darauf zupfen die Sportschüler ihre bodenlangen Kleider zurecht oder bringen ihre Fliege in Position – am Audimax knipst ein fast ebenso elegant gekleidetes Familienmitglied nach dem anderen Erinnerungsfotos, bevor es ins Gebäude geht und die Abiturienten ihre Zeugnisse in Empfang nehmen.

Die bekamen auch die Waldorfschüler und die Absolventen der gymnasialen Oberstufe am OSZ und des Gauß-Gymnasiums am Freitag und am Wochenende. Wenn am Dienstag auch die Abiturienten der Fachhochschulreife ihre Zeugnisse in den Händen halten, werden es 335 Schüler sein, die in der Oderstadt in diesem Jahr ihr Abitur bestanden haben. Darunter 13 mit der Note 1,0. Im deutsch-polnischen Schulprojekt des Liebknecht-Gymnasiums war Oliwia Mizerska mit einer Durchschnittsnote von 1,1 die beste Absolventin. 25 der 82 Absolventen des Gauß-Gymnasiums haben außerdem das MINT-Zertifikat erhalten. Dieses bescheinigt ihnen außergewöhnliches Engagement im naturwissenschaftlich-technischen Bereich.

"Wir sind alle sehr, sehr stolz auf euch", sagt die Schulleiterin des Gauß-Gymnasiums, Rita Lange, bei ihrer Rede am Sonnabend an die Abiturienten. Und das können die nun ehemaligen Schüler bei einer Durchschnittsabschlussnote von 1,6 allemal. Denn den jungen Erwachsenen stehen damit (fast) alle Türen offen. Rita Lange fordert ihre Schützlingen auf, die Zukunft mutig mitzugestalten. Denn diese halte von der Digitalisierung bis hin zur Deckung des stetig steigenden Energiebedarfs gerade im technischen Bereich viele Herausforderungen bereit. "Nimmt diese Verantwortung auf Euch, denn ihr seid die klügsten Köpfe", erklärt sie erwartungsvoll in Richtung Abschlussjahrgang.

Abschlussnote 1,6 am Gauß

Zu dem bedeutenden Tag, an dem das Endergebnis jahrelangen Lernens gebührend gefeiert wird, haben sich auch die Gaußianer in Schale geworfen. Die jungen Herren tragen Anzüge mit Krawatte oder einer klassischen Fliege. Die Damen glänzen mit edlen Kleidern oder modernen Einteilern wie auch Hosenanzügen. Grinsend und strahlend schreiten sie gruppenweise die Bühne hoch, um ihre Zeugnisse entgegenzunehmen, am Abend wird dann in den Messehallen gefeiert.

Die Mehrheit will im Anschluss ein Studium in Potsdam, Greifswald oder Dresden antreten, einige wenige haben sich aber auch für eine Ausbildung entschieden. "Ich möchte im Oktober in Dresden Maschinenbau mit Schwerpunkt Energietechnik studieren. Das hat mich schon immer interessiert", berichtet zum Beispiel Lars Lange. Vivian Huchatz dagegen sieht sich eher im Medienbereich: "Kommunikations- oder Sprachwissenschaften oder auch interkulturelle Germanistik sind Studiengänge die mich ansprechen." Nach der anstrengenden Schulzeit gönnen sich viele aber auch erst einmal eine Auszeit. Die drei Freunde Arwit Uhlig, David Lüdersdorf und Paul Seifert haben eine Fahrradtour durch ganz Westeuropa geplant. Die Route stehe zwar noch nicht ganz noch nicht genau fest, aber die Vorfreude sei groß.

Den diesjährigen Gauß-Preis für besonderes Engagement bekam Linda Mienack. Sie gehört auch zu den sieben 1,0-Absolventen an der Spezialschule .

Am 27. Juni veröffentlichen wir in einer Sonderbeilage die Fotos aller diesjährigen Abiturienten und Absolventen der 10. Klassen aus Frankfurt. Dazu gibt es viele Geschichten rund um den Abschlussjahrgang 2019.