Bodenpreise im Landkreis steigen weiter nach oben

Mittelmark Die Bodenpreise für Bauland entwickeln sich im Berliner Umland weiter deutlich nach oben. Dort stiegen sie signifikant um 23 %, während das Bodenpreisniveau im weiteren Metropolenraum um 9 % anwuchs.

Im Jahr 2018 sind in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte 3.452 Urkunden über Grundstücksverkäufe, Erwerb von Eigentumswohnungen unter anderem eingegangen. Die Anzahl der Kaufverträge lag gegenüber dem Vorjahr um 185 niedriger in Potsdam-Mittelmark.

Der Geldumsatz betrug 737,7 Millionen Euro und hat sich im Vergleich zum Vorjahr wieder erhöht (Anstieg um 8 % bzw. 55,5 Millionen Euro). Hervorzuheben sind hohe Verkaufserlöse bei den unbebauten und bebauten Grundstücken.

Es wurde insgesamt 3.207 Hektar Grundstücksfläche im Landkreis verkauft. Im Vergleich zum Flächenumsatz des Vorjahres entspricht das einer Steigerung um 8 %. Der Anteil der land- und forstwirtschaftlichen Flächen beträgt allein 2.322 Hektar.

Wie bereits in den Vorjahren steht auch 2018 die Stadt Werder (Havel) mit 370 Verkäufen an der Spitze im Landkreis, gefolgt von der Stadt Teltow mit 364 und Amt Brück mit 279 Verkäufen. Im weiteren Metropolenraum wurden die meisten Kaufverträge in der Stadt Beelitz vor dem Amt Brück registriert.

Beim Geldumsatz liegt die Gemeinde Kleinmachnow mit 141 Millionen. Euro vorn – ein Anteil von 19 % des Geldumsatzes im gesamten Landkreis. Es folgen mit Abstand die Stadt Teltow (112 Millionen Euro) sowie die Stadt Werder (Havel) mit 112 Millionen Euro.

Der Grundstücksmarktbericht 2018 ist in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ab sofort für eine Gebühr nach der derzeit gültigen Gutachterausschussgebührenordnung in Höhe von 40 Euro in gebundener Form (Broschüre) oder als pdf-Dokument erhältlich. Ebenso erhältlich ist der Bericht als pdf-Dokument im Geobroker der LGB http://geobroker.geobasis-bb.de/. Die Bodenrichtwerte stehen online im Bodenrichtwert-Portal unter https://www.boris-brandenburg.de/boris-bb/ bereit. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist unter der Telefonnummer 03328/318-314 oder -313 zu erreichen.