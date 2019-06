Extra-Lohn für die Jahrgangsbesten

Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Es donnert kurz vom Himmel als die Jugendlichen am Sonnabend-Nachmittag ins Kreiskulturhaus von Seelow einziehen. Die Hoffnung auf Abkühlung bestätigte sich nicht. Während draußen alle weiter schwitzen, sind aber auch im gut klimatisierten Saal etliche Hände feucht. Findet doch hier die feierliche Zeugnisübergabe für die Abiturienten des Seelower Gymnasiums "Auf den Seelower Höhen" statt.

Einmarsch in Formation

In luftigen Kleidern mit viel Strass schreiten die jungen Damen in den Saal. Ihnen zur Seite ihre männlichen Kollegen, die meisten tragen schmucke Anzüge, einige leger nur Hemd und Hose. Vorbei geht die Formation an den aufgeregt stehenden Familienmitgliedern an den Partytischen. Die Abiturienten nehmen in den vorderen Stuhlreihen gesondert Platz. Der Festakt ist dem Anlass entsprechend würdig gestaltet. Mehrfach treten auf der mit vielen Blumen geschmückten Bühne zwischen den Reden junge Musiker auf, spielen klassische Klavierstücke, aber auch Popsongs auf Gitarren. Hingucker sind zudem die Abitur-Ballon-Buchstaben und der einem Ortsausgangsschild ähnelnde gelbe Ballon über dem Pult – Abitur beendet, Weltherrschaft voraus.

Ans Mikrofon tritt der kommissarische Schulleiter Uwe Dengler. Er greift das Festmotto "Sinn macht es schon mal gar nicht auf", spinnt es weiter, appelliert ans Hinterfragen. "Wer sein Tun sinnvoll erlebt, lebt gesünder", gibt er den Absolventen als Rat mit auf den Weg. 54 Schüler hatten sich vor zwei Jahren auf den Weg zum Abitur gemacht. 43 von ihnen haben es geschafft. "Der Durchschnitt der Noten lag dieses Mal bei 2,4", so Dengler.

Zehn Schüler mit Einser-Abitur

Als Jahrgangsbeste hat Vera Steinke ihr Abi mit der Note 1,1 gemacht. Sie wird ebenso nach vorn gerufen wie Aaron Zacharias Matthias (1,4) und Christopher Träbert (1,5). Das Trio erhält Blumen und Extra-Geldgeschenke. "Insgesamt hatten wir zehn Schüler mit einem Einser-Abi", sagt Uwe Dengler. Er beglückwünscht alle Absolventen, lobt die Kollegen und aktiven Eltern. Und in Richtung der Schüler schickt der Schulleiter noch hinterher: "Gehen Sie Ihren eigenen Weg, entwickeln Sie sich weiter und finden Sie die Sinnhaftigkeit Ihres Tuns. Machen Sie nur das, was sie wirklich wirklich wollen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der Schule des Lebens."

In Kleingruppen – je nach Betreuung der Tutoren – werden im Anschluss die jungen Erwachsenen namentlich auf die Bühne gebeten. Sie bekommen von ihren Lehrern die Reifezeugnisse überreicht, dazu die aktuelle Abi-Zeitung und Blumen. Etliche Abiturienten kämpfen dabei mit den Tränen – wie auch Eltern und Großeltern im Publikum. Feierlich werden Fotos gemacht, auch als fast ein Dutzend Eltern als Dank für ihre Mitarbeit ebenfalls mit Blumen auf der Bühne geehrt werden.

Ehrungen für besonders Aktive

Schulleiter Dengler erinnert an viele Feste, die Jubiläums-Abiturtreffen, die Schulpartnerschaft mit Brest. Auch dabei hätten sich die Schüler toll eingebracht. Paulina Scheel habe als Schülersprecherin und Vorsitzende der Schülerkonferenz viel getan, ebenso Elisa Gabrysch und Luisa Schlabe als Event-Managerinnen des Jahrgangs. Das Trio ehrt er gesondert mit Blumen und Geld-Gutscheinen. Nach Geschenken für Lehrer und Schulleitung halten Aaron-Zacharias Matthias und Vera Steinke eine amüsante Dankesrede im Namen der Abiturienten. Mit einem Toast auf die Abiturienten endet der 90-minütige Festakt – und geht mit Buffet-Essen in den geselligen Abiball über.