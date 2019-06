Partystimmung im Gewerbegebiet Tasdorf Süd

Irina Voigt

Rüdersdorf (Freier Autorin) Als Partymeile mit vielen Attraktionen aus Handwerk und Gewerbe entpuppte sich am Sonnabend das Gewerbegebiet Tasdorf-Süd. Dorthin hatten zum dritten Mal die Gemeinde Rüdersdorf und der einheimische Gewerbeverein eingeladen, um über 40 Firmen und Unternehmen zu präsentieren. Es waren Blicke hinter die Kulissen gestattet und vor allem nutzten alle Beteiligten die Gelegenheit, um Nachwuchs und Verstärkung für ihre Betriebe zu generieren.

Kurze Wege durch Shuttlebus

Das Interesse der Besucher war groß. Bereits eine Stunde nach der Eröffnung hatten sich so viele Interessenten an Betriebsführungen durch die Colorpack GmbH in die Listen eingetragen, dass es bis in die Nachmittagsstunden reichte. "Wir suchen Mitarbeiter von ungelernt bis Spezialist, von Maschinenführer bis Azubis aller Art", hoffte Personalreferent Michael Wolf auf Ergebnisse aus dem Zustrom. Das Unternehmen, das Verpackungen für Lebensmittel und Pharmaindustrie herstellt, war 1997 mit 80 Mitarbeitern an den Standort nach Tasdorf gezogen. "Jetzt sind wir mittlerweile 450", sagt Wolf mit Blick auf stetiges Wachstum.

Nicht nur Einblicke in dieses Betriebsgeschehen wurden vermittelt – auch war es möglich, mit dem Shuttlebus zum Zementwerk zu fahren, um dort unter anderem einen Blick von hoch oben über die Landschaft zu genießen. Die großen und kleinen Besucher durften auch selbst mit anpacken. So beim Hämmern und Nageln am Stand von Elite Holzbau, beim Geschicklichkeits-Ziel-Baggern bei BuG Verkehrsbau, wie es ihnen Baugeräteführer Björn Kersten demonstrierte. Oder sie erprobten sich spielerisch auf vielfältige Weise in den geöffneten Werkhallen.

Das Bühnenprogramm, an dem zum Tagesbeginn vor allem die Pelle Kids unter Leitung von Stephan Wapenhans mitwirkten, bot viel Abwechslung und auch die Gelegenheit, sich an den Tischen im Schatten auszuruhen. Zum Repertoire der 15 Mädchen gehörte selbstverständlich der Rüdersdorf-Rap aus der Feder der Rüdersdorferin Renate Radoy.

Gleich nebenan zeigte der Museumspark seine Angebote für die Freizeit. Ganz neu mit im Boot der Mupa-Mannschaft ist die studierte Geologin Lisa Sieg. Seit einigen Tagen ist sie mit ihrem Fachwissen im Park mit Gruppen unterwegs. "Ich will den Kindern zeigen, was es alles im Museumspark zu entdecken gibt", sagt sie. Von Baumpatenschaften berichtet Diana Peter, Leiterin Marketing und Vertrieb. "Wer zum Andenken an einen schönen Tag bei uns im Museumspark oder ein schönes Ereignis wie seine eigene Trauung einen Baum pflanzen möchte, ist bei uns willkommen", sagt sie und freut sich zugleich, dass die historische Feldbahn als weitere Attraktion inzwischen den Park durchquert. An ihrem Stand liegen auch die Flyer fürs Bergfest aus, zu dem am ersten Juliwochenende eingeladen wird. Mittendrin die komplette Belegschaft des Friseur-Trend-Teams. Hier werden auch an diesem Tag Haare geschnitten. Und zwar für einen guten Zweck. Der Erlös fließt an die Clown-Initiative des Immanuel Krankenhauses.

Gewerbeverein zufrieden

Zu den vielen fleißigen Leuten, die sich ums leibliche Wohl der hunderten Gäste kümmern, gehören der Eisjunge aus Fredersdorf-Vogelsdorf, Imbissstände, die von Betriebsbelegschaften mit frischen Kuchen bestückt und von ihnen betreut werden, und auch die Mannen des Hennickendorfer Sportvereins, die im Auftrag des Gewerbevereins für kühle Getränke sorgen. Sven Seeger, Vorsitzender des 1991 gegründeten Vereins, freut sich über den Zuspruch, den die Gewerbemeile genießt, und auch darüber, dass alle Anlieger des Gewerbegebietes und viele Firmen darüber hi-naus mit an einem Strang ziehen.