Heike Drechsler gibt in Oranienburg Fitness-Tipps

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die frühere Ausnahmeathletin und Olympiasiegerin Heike Drechsler kommt am 26. Juni nach Oranienburg. Im Bürgerzentrum, Albert-Buchmann-Straße 17, liest sie auf Einladung der Seniorenakademie der Volkssolidarität zwischen 15 und 17 Uhr aus ihrem Ratgeberbuch "Mach dich fit". Darin gibt sie Tipps zur Stärkung von Fitness und Muskulatur, die vor allem auch für ältere Menschen geeignet sind. Die Übungen sollen sich problemlos in den Alltag integrieren lassen und für ein neues Lebensgefühl und Beweglichkeit im Alter sorgen.

"Wir freuen uns, dass wir Heike Drechsler für einen Besuch gewinnen konnten", sagt Ina Nehls von der Volkssolidarität. Die 1964 in Gera geborene Heike Drechsler ist eine der erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen. Sie holte Medaillen im Sprint und im Weitsprung. So gewann sie bei den Europameisterschaften 1986 Gold im 200-Meter-Lauf, bei den Weltmeisterschaften 1987 Silber über 100 Meter, bei den Olympischen Spielen 1988 Bronze über 100 und 200 Meter und bei den Europameisterschaften 1990 Silber über 200 Meter. Bei den Olympischen Spielen 1992 wurde Heike Drechsler erstmals Weitsprungolympiasiegerin, und holte im Jahr darauf bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart ein weiteres Mal Gold. Ihr zweites olympisches Gold gewann sie 2000 in Sydney. Sie war 1986 Sportlerin des Jahres in der DDR und im Jahr 2000 in Gesamtdeutschland. 2005 beendete sie ihre Sportkarriere. Verheiratet ist Heike Drechsler mit dem finnischen Hürdenläufer Arto Bryggare.

Der Eintritt zu der Buchlesung ist frei. Wegen der begrenzten Platzzahl wird aber um Anmeldung unter 03301 6004014 gebeten.