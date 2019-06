Senioren lassen falschen Polizisten am Telefon auflaufen

Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Ein Trickbetrüger ist am Sonntag mit seiner Betrugsmasche gleich mehrfach in Oberhavel gescheitert.

Zunächst rief der Mann gegen 9.30 Uhr bei einer älteren Dame in Lehnitz an. Am Telefon gab er sich als Polizist aus, der einer Einbrecherbande auf der Spur ist. Da die vermeintlichen Verbrecher auch schon ein Auge auf die Wertsachen der älteren Dame geworfen haben sollen, könnte die Frau ihr Hab und Gut zum Schutz dem Polizisten übergeben. Sie würde es anschließend wiederbekommen, nachdem die Einbrecher verhaftet seien.

Die Dame fiel darauf allerdings nicht herein, wimmelte den falschen Polizisten ab – und rief anschließend die richtige Polizei an, um Anzeige zu erstatten. Der gescheiterte Telefonbetrüger indes versuchte sein Glück weiter. Bis Sonntagabend meldeten sich bei der Polizei schließlich noch mehrere Senioren aus Oranienburg, Birkenwerder und Borgsdorf, allesamt hatten die Betrugsmasche durchschaut und bei der Polizei Anzeige erstattet. "Es ist schön zu sehen, dass immer mehr Angerufene nicht auf die Masche hereinfallen", sagt Polizeisprecherin Ariane Feierbach.