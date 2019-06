Martin Stralau

Strausberg (MOZ) In der Landhausstraße in Strausberg ist am Montag gegen 13.24 Uhr ein kleines Fahrzeug des Kommunal-Service ­Str­ausberg in Brand geraten. Die herbeigerufenen Feuerwehren aus Strausberg und Eggersdorf konnten das Feuer unweit der Straßenbahnüberquerung zügig löschen. Auch die Polizei war nach Angaben der Leitstelle Oderland vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern. Es gab längere Staus. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.