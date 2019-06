MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein 30-jähriger Asylbewerber hat einem Polizisten am Sonnabend in die Hand gebissen. Kurz zuvor war ihm und einem weiteren Bewohner der Erstaufnahmestelle durch die Beamten ein Platzverweis ausgesprochen worden, weil sie in den Abendstunden Flaschen auf die Straße außerhalb der Zentralen Ausländerbehörde geworfen hatten. Die Polizisten nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Der wehrte sich und verletzte erneut einen Polizisten.