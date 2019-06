Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nach dem Beschluss des Landtags in der vergangenen Sitzungswoche zur Umwandlung der Fachhochschule der Polizei in eine Hochschule sowie zur Spezialisierung in den Bereichen Cyberkriminalität, Wirtschafts- und Organisierte Kriminalität sowie Kriminalprävention fordert der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann die Schaffung zusätzlicher Wohnunterkünfte für Polizeianwärter. "Als SPD wollen wir mindestens 400 Unterkunftsplätze in Oranienburg bereitstellen", sagte Lüttmann. Dazu müsse das in der Berliner Straße geplante Wohnheim "so schnell wie möglich" gebaut werden. Dafür stehen elf Millionen Euro bereit. Ursprünglich war dort für Juli der Baustart geplant. Allerdings ist die alte Polizeiwoche noch gar nicht abgerissen worden. Mit dem Wohnheim könnte der angespannte Wohnungsmarkt in Oranienburg entlastet werden und gleichzeitig die Attraktivität der Polizeihochschule gestärkt werden, sagte Lüttmann.

411 Polizeianwärterinnen und -anwärtern waren am 30. Mai von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) in Oranienburg vereidigt worden. Aktuell sind mehr als 1 100 Frauen und Männer in Oranienburg in Ausbildung oder Studium. In der künftigen Hochschule werden ab 2020 auch Master-Studiengänge angeboten.