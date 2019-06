Sandra Euent

Schönwalde/Glien (MOZ) Im Sachsenweg, in der Nähe der Grundschule bzw. des Waldgebietes soll a,m Sonntag ein Unbekannter einen 13-Jährigen unsittlich berührt haben. Gegen 14.20 Uhr waren zwei Jungen im Sachsenweg von einem Mann angesprochen worden. Schließlich soll der 13-Jährige mit dem Mann auf einer Schwalbe/Roller mitgefahren sein. Dabei soll der Mann den Jungen unsittlich berührt haben.

Nach dem Vorfall entfernte sich der Mann mit seiner Schwalbe in unbekannte Richtung. Die Kinder erzählten ihren Eltern von dem Vorfall, die sodann die Polizei informierten.

Der Tatverdächtige wurde von den beiden Jungen wie folgt beschrieben: etwa 70 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß mit schwarz-grauen kurzen Haaren und blauen Augen. Er hatte Falten im Gesicht und eine große, platte, rote Nase mit großen Poren. Dazu trug er einen leichten Bart in grau. Der Mann war etwas korpulent, trug Badelatschen, einen schwarzen Helm und blaue Kleidung (wenn er nicht fuhr, trug der Tatverdächtige ein blaues Bascap). Der Roller/Schwalbe war ebenfalls blau.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs an Kindern und fragt: Wer konnte am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr im Sachsenweg in der Nähe eines Waldgebietes in Schönwalde-Glien oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten oder kann Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter der Rufnummer 03322/275-0 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Bürgerportal auf polbb.eu/hinweis genutzt werden.