René Wernitz

Parey (MOZ) Es naht die Sommersonnenwende. Ab dem 22. Juni werden die Tage sozusagen wieder kürzer und die Nächte wieder länger In der Mittsommernacht lädt Hobbyastronom Thomas Becker zu einer Wanderung im Sternenpark Westhavelland ein. Treff ist am Freitag, 21. Juni, um 23.00 Uhr am Sternenblick in der Pareyer Dorfstraße 5

In der Mittsommernacht, die kürzeste Nacht des Jahres, werde es aufgrund der Mitternachtsdämmerung allerdings nicht wirklich dunkel, so Becker. Dafür könnten die Teilnehmer eine herrliche Sommerstimmung erleben. Becker will eine Menge interessanter Dinge über Sterne, Sternbilder, Planetensystem und Milchstraße berichten. Es geht durch offenes Wiesengelände und einen kleinen Wald. Auch um "Nachtschwärmer" wie Fledermäuse, Eulen und Insekten geht es während der Nachtwanderung. "Einige der Tiere werden wir zumindest hören können. Fledermäuse werden wir mit einem Ultraschalldetektor aufspüren. An der Havel geben Frösche in mancher Sommernacht ein Konzert", so Thomas Becker. Mehr Infos auf www.zumnordlicht.com/sternenpark. Anmeldungen erfolgen per E-Mail an info@zumnordlicht.com oder telefonisch unter 0176/78935281.