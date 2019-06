Höhenflüge und Abstürze

René Wernitz

Berlin/Potsdam (MOZ) An das Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF denkt kaum noch jemand. Die Zustimmungswerte, am 6. Juni veröffentlicht, zeigen CDU/CSU (27 Prozent) knapp vor Bündnis’90/Die Grünen (26 %) sowie die SPD gleichauf mit der AfD (beide 13 %). Derweil barg der zeitnah veröffentlichte ARD-Deutschlandtrend von Infratest dimap noch brisantere Zahlen, worauf die überregionalen Medien eher ansprangen.

Laut der dortigen Sonntagsfrage, wen also die Befragten wählen würden, wenn am Sonntag Wahlen in Deutschland wären, liegen die Bündnisgrünen (26 %) erstmals vor CDU/CSU (25 %). Die SPD (12 %) fiel erstmals hinter die AfD (13 %) zurück.

Nicht weniger gravierend sind die sich abzeichnenden Veränderungen im rot-rot regierten Land Brandenburg, in dem am 1. September ein neuer Landtag gewählt wird. Die Ergebnisse der märkischen Sonntagsfrage wurden von Infratest dimap am 11. Juni veröffentlicht. Die AfD liegt demnach mit 21 % erstmals vorn, dahinter die SPD mit 18 % sowie CDU und Bündnisgrüne mit jeweils 17 %. Die Linke kommt auf 14 %.

Laut diesem Ergebnis hätte sogar ein Dreierbündnis von Rot-Rot und Schwarz keine Mehrheit im Potsdamer Landtag, die erst ab 50 Prozent zustande kommt. Zusammenaddiert haben die Parteien nur 49. Eine Koalition von SPD, CDU und Bündnisgrünen wäre eine denkbare Alternative, da die AfD als Koalitionspartnerin (noch) von niemandem ernsthaft in Betracht gezogen wird.

Im Falle vorgezogener Bundestagsneuwahlen, etwa nach einem Misstrauensvotum gegen die Kanzlerin, liefe es - gemessen an den aktuellen Umfragewerten - auf eine erstmalige Zusammenarbeit von Schwarz-Grün in Bundestag und Bundesregierung hinaus. Gingen die Bündnisgrünen tatsächlich als Sieger aus den nächsten Wahlen hervor, würde die nächste Kanzlerin bzw. der nächste Kanzler sehr wahrscheinlich nicht der CDU angehören.