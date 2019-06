Das Dorf, das im Hügel versank

René Wernitz

Havelland (MOZ) Sagenhaftes rankt sich um einen Ort in der Mitte des Havellandes. Franz Felix Adalbert Kuhn (1812-1882) hat die Sage um das untergegangene Dorf Thure bzw. Thüre in einem Buch mit aufgenommen, das 1843 erschien.

"Dicht bei dem Dorfe Tremmen, wenn man von da nach Etzin geht, liegt zur Linken des Weges eine Anhöhe, welche der Thürberg heißt, und zur Rechten ein am Fuße desselben sich bis zum Ketzinersee und der Havel erstreckendes Bruch, das Thürbruch genannt. An der Stelle des Berges, wo sich jetzt die Lehm- und Sandgruben befinden, soll ehemals ein Dorf namens Thure oder Thüre gestanden haben, das in schweren Kriegszeiten verwüstet wurde", so gibt es Kuhn wieder, obgleich das noch nicht wirklich sagenhaft anmutet.

Spannender wird es jetzt: "Daher findet man denn noch oft beim Graben des Sandes oder Lehms ganze Schichten von menschlichen Gebeinen und Holzkohlen, dabei aber auch Spuren von Wirtschaftsgeräten, namentlich Eisenwerkzeuge. Unweit von dieser Stelle kann man auch noch die Spuren der alten Kirche finden, deren Fundamente sich noch unter dem Boden dahin ziehen. Andere leugnen das Alles und sagen, das Dorf Thure sei ja in den Berg gesunken und zwar tief, tief hinein, und daher rührt ja auch das tiefe Loch, was sich bei den Sandgruben befindet."

Ferner berichtet die Sage von Kirchenglocken, die in einen Teich am Fuße des Hügels gefallen sein sollen und vom Grunde her hin und wieder noch läuten würden. Zudem soll ein Bauer an einem Johannistage, also an einem 24. Juni, mittags um 12, mal einen mit Schimmeln bespannten Wagen aus dem Berge hervorfahren gesehen haben. Das klingt nach bestem märkischen Sagenschatz. Indes hat es Thure bzw. Thüre, von dem der heutige Thyrowberg wohl seinen Namen entlehnte, tatsächlich gegeben.

Am umfangreichsten äußert sich dazu der havelländische Wissenschaftler Günter Mangelsdorf (1947-2008) in seinem Buch über "Die Ortswüstungen des Havellands". Mit dem Thema hatte er 1975 promoviert. Als Wüstungen werden Stellen bezeichnet, an denen es mal Orte gab, die dann aber irgendwann menschenleer waren, verfielen und nun nicht mehr existieren. Dem in Kuhns Sagenbuch beschriebenen Dorf widmete Mangelsdorf ein eigenes Kapitel. Bei ihm heißt es Thüre.

Laut seinen Angaben ist Thüres Existenz, wie auch die vom nahen Tremmen, bereits für das Jahr 1161 belegt. Mangelsdorf geht davon aus, dass Thüre zwischen 1234 und 1313 aufgelassen wurde.

Besonders interessant im Zusammenhang mit der alten Sage ist, dass der Wissenschaftler von "intensiven Flurbegehungen" berichtet, die im Herbst 1973 zur Entdeckung der ehemaligen Ortslage Thüre geführt hätten: "Südöstlich von Tremmen am Nordrand des Thür-Bruches, südlich des Thyrow-Berges, hart am Rande der Niederung konnte eine slawische Siedlungsstelle entdeckt werden." Er berichtet von Erdverfärbungen, Hüttenlehmresten und Scherben. Einzelne Scherben hätten sich auch in Richtung Thyrowberg gefunden, nicht aber auf dem Hügel selbst. "Das bisherige Fundmaterial von der Siedlungsstelle lässt die Feststellung zu, dass der Platz vom 9. bis 12. Jahrhundert belegt war", so Mangelsdorf weiter. Auch sagt er: "Die Fundstelle ist im näheren Umkreis der einzige slawische Siedlungsplatz. Weitere Flurbegehungen sowohl der nördlichen, östlichen und südöstlichen Flur Tremmen als auch der westlichen Feldmark Etzin erbrachten nur an dieser Stelle einen Nachweis slawischer Besiedlung, so dass der Schluss, zwischen Thüre und der obigen Siedlungsstelle eine Identität als sicher anzusehen, gerechtfertigt ist."

Demnach ist kein Dorf im Hügel versunken, wie es die Sage meint. Weiter ungeklärt bleibt indes, ob der Hügel nach dem Dorf oder das Dorf nach dem Hügel benannt wurde. Im Ausschnitt einer in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts angefertigten Landkarte (Stichwort: Schmettau-Karten online auf bb-viewer.geobasis-bb.de) heißt der Hügel "Tühr-Berg". Erst danach muss der Name Thyrowberg aufgekommen sein.

Wer die Herkunft des Ortsnamens Thüre bzw. Thure ergründen will, kann sich auf der Suche nach Antworten durch das Internet klicken. Zwei mögliche Spuren führen geografisch wie geschichtlich in gegensätzliche Richtungen, einerseits in den slawischen Osten Europas und anderseits nach Westen, mitten hinein in die germanische Mythologie.