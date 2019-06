Bürgermeister ruft zu Spenden für Brandopfer in Birkenwerder auf

Claudia Duda

Birkenwerder (MOZ) In der Nacht zum Freitag ist in Birkenwerder in der Straße Im Fuchsbau ein Holzhaus völlig nieder gebrannt. "Wir als Gemeinde möchten gerne unsere Hilfe anbieten", erklärte Bürgermeister Stephan Zimniok. Er bittet um Spenden für die Mieterin und die Eigentümer auf ein extra von der Gemeindeverwaltung eingerichtetes Spendenkonto: Empfänger: Gemeindeverwaltung Birkenwerder Bankinstitut: Deutsche Kreditbank IBAN: DE95 1203 0000 0010 4406 67 Verwendungszweck: "Brand Im Fuchsbau". Das Spendenkonto ist für vier Wochen eingerichtet. Es können keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden, teilte Simone Schreck von der Gemeinde Birkenwerder mit.